紫光展銳加入5G戰局 聯發科腹背受敵

台灣5G二階段競標在2月21日結束，總標金高達1,427.91億元。今年全球主要電信業者的5G也將陸續商轉；亦即，全球資通技術（ICT）進展到第五代，具有「高頻寬、低時延、廣連結」三大特性，提供相關產業跨領域、全方位、多層次的數據化應用，許多專家認為一個「新經濟、新科技、新人才、新製造、新服務」的新時代將因5G而來臨。自動工廠、無人商店、無人機、自駕車、擴增╱虛擬實境（AR╱VR）、遠距準醫療等，在5G時代將較4G時代更具可行性；對消費者而言，一部兩小時的HD電影只要三秒鐘就可下載完成，最是有感。

2020-02-27 00:38