紫光展銳加入5G戰局 聯發科腹背受敵
5G晶片大戰由雙雄爭霸轉為三強對決局面，繼聯發科（2454）、高通先後發表5G旗艦晶片並搭載於品牌客戶最新款智慧型手機後，市占排名老三的中國紫光展銳不落人後，於春季線上記者會發表最新「虎賁T7510」 5G處理器，並搭載於海信電子F50智慧型手機，積極搶攻5G中階機種企圖心強烈，紫光展銳加入戰局後，聯發科腹背受敵，宣告5G三分天下局面。
紫光展銳加入5G戰局後，未來可能延續4G晶片大戰三雄鼎立局面，高通主陣地在高階市場，往下探中階市場，而聯發科則主守中階市場挑戰高階領域，紫光展銳以低階市場為主，往上搶攻佔中階市場，顯然聯發科又再度遭遇前後夾擊之勢。
不過，紫光展銳過去在4G開發進程不順，常有產品延後或量產出問題，5G技術面臨更大挑戰，尤其在數據機晶片技術一時之間難有更大突破，能否擺脫劣勢仍有待觀察。
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