2020全球名家瞭望／孟特：數位服務崛起 誰來把關

數位科技正持續改變全球經濟的樣貌。大數據、運算能力提升、雲端為基礎的系統結合之下，催生了新服務，且迅速改變現有各行各業。連接不同用戶群的平台，為全世界消費者帶來線上搜尋、社交媒體、電子商務。

由於有些平台無遠弗屆，規模既龐大，成長又驚人，儼然已成為所提供服務的數位把關者，也給予自己獨享蒐集某些用戶群的資訊。這種做法的回報顯而易見：按市值計算，全世界最大的五家公司──微軟、亞馬遜、蘋果、Google母公司Alphabet（字母）以及臉書（Facebook），全都是數位公司。

競爭法既賦予反托拉斯當局維持市場開放競爭的職責，就要設法限制個別公司的經濟實力，以確保消費者有選擇的機會。如果一家占主導地位的公司充當數位把關者，卻濫用其權力，競爭管理部門就應主動介入，確保可競爭性，並保護消費者。

然而，當數位化進展如此快速，競爭監管機構要如何落實應有的功能？首先，我們需要了解數位世界的運作模式。大數據，隱私和競爭之間的關聯日益明顯。由於數據的蒐集、處理並靠此賺錢是數位經濟的關鍵，新的經營模型主要是靠數據推動的。個人數據在諸如搜尋引擎，社交網路或「智慧家庭」產品所帶來的服務中，扮演主要角色，也因此具有顯著的經濟和競爭價值。

縱使在數位時代，也沒有白吃午餐這回事。對許多公司而言，光是讀取個人數據就有極高的價值，而在數據帶動的產業中，也是貢獻市場力的關鍵要素。業者如何蒐集並處理個人數據，與他們的競爭力和市場表現，也更息息相關。因此，競爭管理機構必須評估這些市場中主導企業處理數據的行為。在這種情況下，考慮與其他政策和法律領域（尤其是消費者保護和隱私法）可能重疊之處尤其重要。

今年初，德國聯邦反壟斷局（Bundeskartellamt）對臉書如何處理德國用戶數據實行廣泛的限制。根據臉書的條款和條件，使用社交網路需要個人同意允許該公司蒐集甚至在臉書網站之外的個資。在網際網路或使用智慧手機應用程式（App）的一舉一動，都可以被歸為臉書內部的個資。臉書有權讀取這些數據，大大地增強其市場力量。

德國聯邦反壟斷局的目標，是要確保臉書不得再迫使用戶同意幾乎無受限制蒐集且分配非臉書的個資。但是臉書對我們的決定提出上訴，杜塞多夫高等地區法院在初步考量是暫緩新規定，對關鍵法律問題抱持不同見解。但是，考慮到確保未來數位經濟中競爭的重要性，聯邦反壟斷局已向德國聯邦法院上訴，要求進一步澄清。

近年來，聯邦反壟斷局已處理其他幾個數位案例，從合併案到縱向協議，這些都提高了我們對新興經營模型和潛在合作領域的意識。其中我們關注的一個問題是混合平台（hybrid platform）在電子商務中的作用。

諸如亞馬遜之類的平台，讓第三方賣家能藉他們的產品和服務吸引潛在客戶。但是這些平台也提供亞馬遜本身產品和服務，這意味亞馬遜既提供第三方基礎設施，卻也互為競爭者。鑑於其中一些混合平台的市場力量增強，利益衝突和濫用商業行為的可能性顯而易見。

所幸，聯邦反壟斷局最近為活躍於全球亞馬遜市集的賣家促成廣泛的改進。亞馬遜回應我們競爭上的疑慮，已修改條款，以平息從賣家提出的諸多投訴。與此同時，歐盟委員會目前也正調查亞馬遜對交易數據的蒐集和使用情況。

消費者福祉、消費者選擇和競爭的自由彼此關連的。聯邦反壟斷局將繼續追隨數位經濟的進展並落實競爭法，使我們能夠保持這些市場的開放性，避免被新的把關者所濫用。

（作者Andreas Mundt是德國聯邦卡特爾局局長、Project Syndicate專欄作家／編譯劉忠勇）