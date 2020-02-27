2020全球名家瞭望／孟特：數位服務崛起 誰來把關

經濟日報 / 孟特
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

數位科技正持續改變全球經濟的樣貌。大數據、運算能力提升、雲端為基礎的系統結合之下，催生了新服務，且迅速改變現有各行各業。連接不同用戶群的平台，為全世界消費者帶來線上搜尋、社交媒體、電子商務。

由於有些平台無遠弗屆，規模既龐大，成長又驚人，儼然已成為所提供服務的數位把關者，也給予自己獨享蒐集某些用戶群的資訊。這種做法的回報顯而易見：按市值計算，全世界最大的五家公司──微軟、亞馬遜、蘋果、Google母公司Alphabet（字母）以及臉書（Facebook），全都是數位公司。

競爭法既賦予反托拉斯當局維持市場開放競爭的職責，就要設法限制個別公司的經濟實力，以確保消費者有選擇的機會。如果一家占主導地位的公司充當數位把關者，卻濫用其權力，競爭管理部門就應主動介入，確保可競爭性，並保護消費者。

然而，當數位化進展如此快速，競爭監管機構要如何落實應有的功能？首先，我們需要了解數位世界的運作模式。大數據，隱私和競爭之間的關聯日益明顯。由於數據的蒐集、處理並靠此賺錢是數位經濟的關鍵，新的經營模型主要是靠數據推動的。個人數據在諸如搜尋引擎，社交網路或「智慧家庭」產品所帶來的服務中，扮演主要角色，也因此具有顯著的經濟和競爭價值。

縱使在數位時代，也沒有白吃午餐這回事。對許多公司而言，光是讀取個人數據就有極高的價值，而在數據帶動的產業中，也是貢獻市場力的關鍵要素。業者如何蒐集並處理個人數據，與他們的競爭力和市場表現，也更息息相關。因此，競爭管理機構必須評估這些市場中主導企業處理數據的行為。在這種情況下，考慮與其他政策和法律領域（尤其是消費者保護和隱私法）可能重疊之處尤其重要。

今年初，德國聯邦反壟斷局（Bundeskartellamt）對臉書如何處理德國用戶數據實行廣泛的限制。根據臉書的條款和條件，使用社交網路需要個人同意允許該公司蒐集甚至在臉書網站之外的個資。在網際網路或使用智慧手機應用程式（App）的一舉一動，都可以被歸為臉書內部的個資。臉書有權讀取這些數據，大大地增強其市場力量。

德國聯邦反壟斷局的目標，是要確保臉書不得再迫使用戶同意幾乎無受限制蒐集且分配非臉書的個資。但是臉書對我們的決定提出上訴，杜塞多夫高等地區法院在初步考量是暫緩新規定，對關鍵法律問題抱持不同見解。但是，考慮到確保未來數位經濟中競爭的重要性，聯邦反壟斷局已向德國聯邦法院上訴，要求進一步澄清。

近年來，聯邦反壟斷局已處理其他幾個數位案例，從合併案到縱向協議，這些都提高了我們對新興經營模型和潛在合作領域的意識。其中我們關注的一個問題是混合平台（hybrid platform）在電子商務中的作用。

諸如亞馬遜之類的平台，讓第三方賣家能藉他們的產品和服務吸引潛在客戶。但是這些平台也提供亞馬遜本身產品和服務，這意味亞馬遜既提供第三方基礎設施，卻也互為競爭者。鑑於其中一些混合平台的市場力量增強，利益衝突和濫用商業行為的可能性顯而易見。

所幸，聯邦反壟斷局最近為活躍於全球亞馬遜市集的賣家促成廣泛的改進。亞馬遜回應我們競爭上的疑慮，已修改條款，以平息從賣家提出的諸多投訴。與此同時，歐盟委員會目前也正調查亞馬遜對交易數據的蒐集和使用情況。

消費者福祉、消費者選擇和競爭的自由彼此關連的。聯邦反壟斷局將繼續追隨數位經濟的進展並落實競爭法，使我們能夠保持這些市場的開放性，避免被新的把關者所濫用。

（作者Andreas Mundt是德國聯邦卡特爾局局長、Project Syndicate專欄作家／編譯劉忠勇）

亞馬遜 反壟斷 德國

延伸閱讀

高度警戒！邊境保護局強制中國偷渡客戴口罩、檢疫

批自由派大法官 川普要求迴避案件

先睹為快！　亞馬遜升級版無人生鮮超市新開幕

德國病毒權威：難逃新冠肺炎全球大流行

相關新聞

疫情衝擊 5G iPhone恐難產

路透引述蘋果前員工和供應鏈專家報導，因新冠肺炎疫情而實施的旅遊限制，適逢蘋果工程師需飛往中國大陸為新款iPhone生產進行調校的關鍵期，如今面對面的溝通受阻，恐打亂新機上市時程。

5G晶片搶單 高通贏首回合

晶片大廠高通於美國時間25日公布，5G旗艦晶片驍龍865獲得十多家手機業者於第一波上市的5G智慧型手機採用，而採用高通產品的5G PC也將於今年推出。由於目前聯發科5G晶片僅有OPPO一家品牌採用，高通取得明顯優勢。

晶片雙雄戰火 燒向中階市場

驍龍865是高通的旗艦級5G晶片，已接獲不少訂單，接下來市場關注驍龍765系列產品，還有聯發科天璣800等中階產品在5G市場的成績單，以及後續的5G晶片價格走勢。

遠傳繳頻譜標金 拚Q3開台

遠傳昨（26）日繳清5G頻譜標金，並將5G事業計畫書及資通安全維護計畫送交國家通訊傳播委員會（NCC），力拚在第3季開台。

2020全球名家瞭望／孟特：數位服務崛起 誰來把關

數位科技正持續改變全球經濟的樣貌。大數據、運算能力提升、雲端為基礎的系統結合之下，催生了新服務，且迅速改變現有各行各業。連接不同用戶群的平台，為全世界消費者帶來線上搜尋、社交媒體、電子商務。

名家觀點／5G時代的美麗與哀愁

台灣5G二階段競標在2月21日結束，總標金高達1,427.91億元。今年全球主要電信業者的5G也將陸續商轉；亦即，全球資通技術（ICT）進展到第五代，具有「高頻寬、低時延、廣連結」三大特性，提供相關產業跨領域、全方位、多層次的數據化應用，許多專家認為一個「新經濟、新科技、新人才、新製造、新服務」的新時代將因5G而來臨。自動工廠、無人商店、無人機、自駕車、擴增╱虛擬實境（AR╱VR）、遠距準醫療等，在5G時代將較4G時代更具可行性；對消費者而言，一部兩小時的HD電影只要三秒鐘就可下載完成，最是有感。

華新科發公司債 募資48億

被動元件廠華新科昨（26）日董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債（CB），募資規模達48億元，逼近一個股本，華新科表示，募得資金將用以購置廠房、設備及廠務設施。

台積電徵才讓求職者「跪求內推」 網酸：過了10年起薪不變

晶圓代工廠台積電是不少科技人才嚮往的公司，而台積電近日在勞動部「台灣就業通」網站大舉徵才，包括製程技術員、工程師等共開出1500多個職缺，薪資則落在3.8萬至4.5萬元不等，消息一出讓許多網友躍躍欲試，想搶進入晶圓代工大廠台積電的門票，因此希望能透過內部人士引薦「內推」，但也有人將焦點放在職缺的薪資上，直言「過了10年起薪和範圍都一樣，台灣薪水和經濟真的笑死」。

手機大廠攻5G換機潮 就怕疫情添亂

台灣將在今年第3季開台5G，手機品牌三星、華為、索尼、OPPO、宏達電等都將陸續推出5G手機，搶攻國內首波5G手機換機潮...

參展Embedded World／撼訊轉型攻工業電腦

顯卡廠撼訊（6150）積極拓展工業電腦市場，宣布將於2020 Embedded World展示新一代電視牆控制器、工業電腦專用顯示卡以及FPGA和全系列Thunderbolt 3 eGPU顯示卡外接盒與多媒體連接埠產品，提供全方位的影像處理應用方案。

參展Embedded World／慧榮秀嵌入式晶片新品

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導品牌慧榮科技2月25日至2月27日在德國紐倫堡Embedded World展出一系列瞄準車載，以及工控市場的嵌入式儲存解決方案及圖形顯示晶片。

旭然供應鏈移轉台、東南亞 越南新廠下半年投產

旭然（4556）越南新廠規畫生產量產型過濾產品，並可望在今年下半年進入量產。旭然表示，中國大陸工廠面臨中美貿易戰、中國新型冠狀病毒疫情肺炎等不確定性因素影響，加速回台投資、布局東南亞地區生產基地等趨勢明確。

熱門新聞

台積電徵才讓求職者「跪求內推」 網酸：過了10年起薪不變

華新轉投資寶德決議聲請破產 估損失16.8億

荒廢欣欣水泥嘉義廠 轉型全台唯一水泥觀光工廠

台灣現每日口罩量多少？ 工具機理事長：6百萬片以上

台廠智慧體溫貼片快狠準 武漢搶下單防疫

中華電搶頭香 繳5G標金483.73億入國庫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。