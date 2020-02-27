華新科發公司債 募資48億
被動元件廠華新科昨（26）日董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債（CB），募資規模達48億元，逼近一個股本，華新科表示，募得資金將用以購置廠房、設備及廠務設施。
華新科此次CB發行總額上限48億元，發行期間四年，每張面額10萬元、票面利率0%、採詢價圈購方式辦理公開銷售，承銷機構為宏遠證。
此外，華新科也公告營運主管異動，副總經理張瑞宗升任營運長，新人事令3月1日生效；根據華新科官網，張瑞宗畢業於台北工專礦冶工程科，曾擔任PHILIPS建元廠晶片電阻及高頻元件研發部經理。
針對今年營運規劃，華新科日前在線上法說會透露，預計今年產能將擴增10%～15%，目前MLCC月產能約400億顆，公司已在去年12月初斥資11.4億元，取得中壢工業區土地，作為設立總部、物流、製造生產及辦公所需用地。
華新科表示，目前包括MLCC、電阻，庫存水位都比之前健康非常多，已回到2018年水準；需求方面雖因疫情影響，中國大陸較晚開工，「但有看到需求慢慢回來，供需有一些吃緊。」據了解，目前華新科大陸廠區復工率約75%，稼動率50%～60% ，高雄、馬來西亞廠稼動率滿載。
華新科看好，車聯網及自駕車持續成長，另外在5G商轉下，也將帶動周邊衍生應用，被動元件需求將穩定成長。
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