名家觀點／5G時代的美麗與哀愁

台灣5G二階段競標在2月21日結束，總標金高達1,427.91億元。今年全球主要電信業者的5G也將陸續商轉；亦即，全球資通技術（ICT）進展到第五代，具有「高頻寬、低時延、廣連結」三大特性，提供相關產業跨領域、全方位、多層次的數據化應用，許多專家認為一個「新經濟、新科技、新人才、新製造、新服務」的新時代將因5G而來臨。自動工廠、無人商店、無人機、自駕車、擴增╱虛擬實境（AR╱VR）、遠距準醫療等，在5G時代將較4G時代更具可行性；對消費者而言，一部兩小時的HD電影只要三秒鐘就可下載完成，最是有感。

4G下互聯網+商務= e-commerce，已讓許多實體店家，包括知名的百貨公司關門大吉；互聯網+社群=social media platform，讓許多平面媒體成為艱苦行業；互聯網+金融=FinTech，讓矽谷搶食華爾街的午餐。平台經濟活動逐漸成為日常生活的主流，一支手機就可以搞定生活的全部：日常聯繫用社群媒體App、收發電子郵件在手機上完成、隨時隨地可以進行視訊會議、轉帳用行動銀行、訂餐用送餐平台、購物用電商平台、到店家購物用行動支付…您的手機就像神燈巨人為您完成所有的服務。

4G的「互聯網+」，讓手機成為十倍速時代的神燈巨人，同時也提供自駕車、自動化工廠、智慧城市、智慧家庭、遠距醫療等前所未有的服務；這些項目在技術上雖已有長足進展，然而，受制於網路的速度、頻寬、時延（latency）等限制，要精進到實用可靠的階段，仍有如睡美人等候5G王子深情一吻；5G百倍速時代的來臨，讓睡美人甦醒，與王子過著幸福快樂的日子。

不少人在頌讚5G新世界的各種遠景，並且引頸企盼；然而，在美麗前景背後，有三大憂愁待解：

第一，5G時代萬物聯網，但因為傳輸距離短和繞射能力差的問題，5G微型基地台（Ｓmall Cell）的布建必須三倍於現有4G的基地台，否則很容易收不到訊號？然而微型基地台遍及各處，資安風險的防範更加複雜與困難。

第二，台灣五大電信業者以總價1,427.91億元，標得5G頻譜，每單位頻譜50.75億元，創下全球最高價紀錄，肥了國庫，瘦了業者？政府雖積極鼓勵業者以「共頻、共網、共建」的「三共」方式提高營運效率，也間接減輕5G使用者未來的使用成本；然而，業者的「三共」，共建比較沒問題，但共網、共頻則有很大的挑戰。「三共」是理想，很難落實；畢竟電信業者仍要考慮產品差異化，三共可能曲高和寡。

第三，5G面臨另一個關鍵問題就是用電，根據中國電信於3GPP標準會議提供之資料指出，5G NR的電力消耗為4G LTE 的三至四倍；另外，5G NR傳輸距離較短，若要達到相同的覆蓋率，需要的基地台數量為4G的三倍以上，換言之，總電力消耗預估將達九倍以上。

目前台灣電信業者所用電力，約占台灣整體供電3%，若不落實共建，九倍用電的粗估是占台灣整體供電27%，精算後也仍高達21.8%，對台灣電力供應將帶來極大的壓力。

5G的美麗新世界，若不積極面對前述的相關問題，恐怕只會是鏡花水月的虛擬實境。

（作者是東吳大學講座教授）