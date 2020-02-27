遠傳繳頻譜標金 拚Q3開台

遠傳昨（26）日繳清5G頻譜標金，並將5G事業計畫書及資通安全維護計畫送交國家通訊傳播委員會（NCC），力拚在第3季開台。

5G頻譜競標後，電信業5G開台時間成為新的主戰場，中華電信為迎接奧運，規劃在7月開台，台灣大、遠傳、台灣之星、亞太電信也都是計劃第3季開台。

中華電信本月25日已一次繳清483.73億元的5G頻譜標金，遠傳則是昨天繳清430.42億元5G頻譜標金，並將5G事業計畫書及資通安全維護計畫送審。遠傳總經理井琪表示，早已全面啟動5G網路建設前置作業與業務推展，期待成為消費者與企業的5G最佳夥伴。

遠傳表示，取得3.5GHz及28GHz的5G頻譜，搭配涵蓋全島的UMTS、LTE縝密網路，加上遠傳積極發展「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」，平均用戶頻寬為電信三雄之最，可為5G創新應用奠定卓越發展基礎。

業界人士分析，遠傳在競標頻譜頻寬及頻譜位置都展現企圖心，原有機會與中華電信開台時間一較高下，但因中華電信肩負東京奧運轉播任務，因此可能會在中華電信之後開台。

中華電信在位置競標結果確認後，馬上跟諾基亞及愛立信兩家供應商簽定採購合約，台灣大董事會也通過加碼5G資本支出，遠傳今年5G資本支出也超過60億元。

中華電信表示，日前已將5G事業計畫書及資通安全維護計畫送交NCC待審核。