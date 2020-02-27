晶片雙雄戰火 燒向中階市場

驍龍865是高通的旗艦級5G晶片，已接獲不少訂單，接下來市場關注驍龍765系列產品，還有聯發科天璣800等中階產品在5G市場的成績單，以及後續的5G晶片價格走勢。

今年是5G起飛年，但上半年5G市場受到新冠肺炎疫情影響，發展可能不如外界預期，目前市場除下修全年5G市場規模預估，也密切關注疫情蔓延的情形，將牽動下半年的5G進展。

除手機市場外，接下來還有更多5G應用場景會出現。聯發科的手機晶片業務最受到外界矚目，不過該公司也與英特爾合作，搶攻常時聯網5G PC市場，跟高通的戰火從手機應用延燒到PC領域。

高通由驍龍865領銜，在5G市場已搶下不少江山，目前聯發科是採取三大業務均衡發展策略，在手機等行動運算平台之外，還有成長型產品線與智慧家庭產品線為其提供營運支撐。