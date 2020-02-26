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宏碁超佛心 ！協助空污嚴重的中小學 改善室內空氣健康

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
Air Monitor Pro空氣品質偵測系統具模組式的感測器，可滿足不同室內場域需求。宏碁提供
Air Monitor Pro空氣品質偵測系統具模組式的感測器，可滿足不同室內場域需求。宏碁提供

宏碁因應此重大健康危機及法規需求，三年前推出宏碁Air Monitor室內空氣品質偵測器後，積極發展完整、有效的智慧空氣品質解決方案，結合Acer AI智慧團隊及各領域空氣專業設備商的力量，這兩年成功協助西台灣近九成執行抗污的校園完成建置，接下來更啟動「台灣健康呼吸計畫」，教導全民室內空氣污染觀念，並免費提供「宏碁空氣專家到場服務」，希望各學校單位、機關團體、公司行號、更多民眾正視室內空氣健康危害問題。3月1日計畫開始，第一階段先提供各校園上網申請到場服務，宏碁將協助進行申請單位的空氣品質偵測、改善建議等。

這幾年政府的室內空氣品質管制法規陸續擴大管制場所，有校園、醫療機構、交通運輸、商場、博物館、視聽歌唱業、運動健身等等16類場所， 都必須要進行空氣品質偵測、空品揭露、不合格改善。宏碁分析環境及客戶需求，以使用者、管理者角度思考，認為真正的空氣品質解決方案應該要能進行跨區多點精準偵測、將環境數值集合至雲端、透過雲端平台整合可大規模管理及即時監控，並且要具備專業解決方案執行能力，也能由大數據及AI演算法的推算分析，於改善設備裝置後隨時依照環境狀況進行調整，完整一站式的專業服務。

宏碁以此高標準進行兩年的努力，透過Air Monitor Pro偵測，使用量身打造的校園淨化系統，成功協助西台灣空污嚴重地區之中小學進行改善計畫，成果顯著，也陸續替醫院、飯店、健身中心及商用大型場域進行服務。

宏碁啟動【台灣健康呼吸計畫】是希望帶動全民一起正視室內空污問題，了解空污的組成及知識，知道如何避免或者要求環境單位執行改善，爭取室內空間裡健康呼吸的權利，推廣「好空氣，好健康」的觀念，創造新健康環境。

目前已透過建立空氣品質偵測系統的學校開始，深入校園宣導，讓師生們了解空污問題、開始關心生活環境的空氣；同時宏碁也開放網路申請免費到場偵測服務及改善建議，第一階段仍以學校單位優先(分區域進行申請)，希望先進行校園教育，之後再擴及其他機關團體；當然宏碁也會於官方Facebook進行空污常識分享，讓更多人了解空氣健康的重要，全面提升全民空污知識。

Air Monitor Pro空氣品質偵測系統具模組式的感測器可滿足不同室內場域需求，目前最高檢測十個項目：溫度、濕度、亮度、一氧化碳Co、二氧化碳Co2、揮發性有機物 TVOC、臭氧 O3、甲醛、細懸浮微粒 PM2.5及 PM10，符合室內連續偵測自我檢測標準。

宏碁透過Air Monitor Pro偵測，使用量身打造的校園淨化系統，成功協助西台灣空污嚴重地區之中小學進行改善計畫。宏碁提供
宏碁透過Air Monitor Pro偵測，使用量身打造的校園淨化系統，成功協助西台灣空污嚴重地區之中小學進行改善計畫。宏碁提供

宏碁 空氣品質 空污

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