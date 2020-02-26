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台積電徵才讓求職者「跪求內推」 網酸：過了10年起薪不變

台積電徵才讓求職者「跪求內推」 網酸：過了10年起薪不變

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電近日在勞動部「台灣就業通」網站大舉徵才，網友卻把焦點放在職缺的薪資。 上班族示意圖／聯合報系資料照
台積電近日在勞動部「台灣就業通」網站大舉徵才，網友卻把焦點放在職缺的薪資。 上班族示意圖／聯合報系資料照

晶圓代工廠台積電是不少科技人才嚮往的公司，而台積電近日在勞動部「台灣就業通」網站大舉徵才，包括製程技術員、工程師等共開出1500多個職缺，薪資則落在2.5萬至4.5萬元不等，消息一出讓許多網友躍躍欲試，想搶進入晶圓代工大廠台積電的門票，因此希望能透過內部人士引薦「內推」，但也有人將焦點放在職缺的薪資上，直言「過了10年起薪和範圍都一樣，台灣薪水和經濟真的笑死」。

台積電近日釋出徵才訊息，除了機械、光電等，也將招募財會、人資等人才，徵才資訊被轉發至批踢踢科技工作版，讓不少網友興奮的想投履歷，紛紛表示「拜託，可以通知我去面試嗎」、「跪求內推」，也有人笑稱自己是「中年老人」，但還是希望能藉由內部引薦進入台積電，還有人注意到台積電此次職缺的薪資，製程技術員約為25K至32K，半導體、設備及光學工程師則是38K至45K，薪資讓網友揶揄「哈哈，台積月薪不到5萬喔」。

雖然可以進入大廠台積電讓許多人摩拳擦掌，認為能夠進入大廠磨練是不錯的經驗，對於台積電月薪低於5萬的質疑，則有人直言「台積碩士4.5K不是公定價嗎？有甚麼好驚訝」，但也有過來人苦勸「四大資工別進去浪費生命，除非你真的除了錢和光環什麼都不要」，表示某些職缺的流動率不小，尤其爭的都是基層人員，更讓他大嘆「升一堆官，基層人力補超慢，可憐哪」，也有疑似內部員工感嘆，現在竟然還有人還想進，直言「裡面的人很想出去」。

到底該不該進台積電？過去有人納悶該如何在台積電和台達電中抉擇，讓不少網友直呼「不入台積人生GG」，雖然壓力大，但先進去磨練一下未來會有相對好的出路，此次台積電招兵買馬的訊息再度引發話題。

台積電 徵才 薪資

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