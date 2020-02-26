疫情擴散 中華信評點名五大「慘」業

中華信用評等公司今日（26）公布「信評問答：台灣企業力抗新冠肺炎疫情衝擊」報告，提供新冠肺炎病毒對其受評企業潛在影響的初步分析文章，點名2020年有在中國大型產能的製造業、智慧型手機、汽車、航空、貨櫃航運等五大「慘」業，較受影響，但大部份資訊科技裝置業因上半年原本即為淡季，反而衝擊有限。

中華信評認為，台灣各主要企業面臨的事件風險程度將因產業不同而有所差異。其中較受影響有五大類別。一是在中國擁有大型產能的台灣製造業者，可能必須延長政府強制實施的停工期。這些台商企業甚至在恢復工廠的營運作業後將面臨缺工與後勤支援的困境。

二是中國消費者支出的急劇降低短期可能也會抑制需求，特別是在諸如智慧型手機與汽車等非必需品方面。三是航空業者可能會因航空客運量的大幅減少而受創。另外，貨櫃航運業者則可能因為在中國的對外出口中斷而面臨需求轉弱的情況。不過近期燃油成本大幅下降，或許可以部分抵銷前述情況對業者營運活動造成的衝擊。

不過中華信評認為，對大部分資訊科技裝置產品而言，上半年通常都是其生產週期的淡季，因此應可部分減緩短期內因設備利用率偏低所帶來的影響。中國政府亦可能會積極協助包括科技業在內的各個重點產業維持正常運作，從而將其因新冠肺炎疫情而受到的經濟影響降至最低。此外中華信評認為，將會有愈來愈多的科技公司採取分散策略，移轉部分生產至亞洲其他國家，以降低將中國作為生產中心的依賴度。

中華信評表示，標普全球評級將台灣2020年的GDP成長率預測值下修至1.9%，同時因為認為 2021 年時經濟活動帶 來的貢獻將可彌補在疫情高峰期間流失的產出量，因此亦將台灣2021年的GDP成長率預估值向上調高至2.6%。因此中華信評目前為止尚未採取任何評等行動，因為中華信評認為，在基本情境假設下，受評企業本身充足的現金流量與槓桿緩衝空間，應可協助因應短期性的營收與現金流量下滑對其造成的影響。由於當前疫情尚處早期階段，且整體局勢仍在快速變動中，因此中華信評可能會隨著疫情的演變調整其 基本情境假設。