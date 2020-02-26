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阻絕境外與超前部署 台韓防疫政策的關鍵差異

南韓疫情失控後這麼做 台人讚「防疫態度」勝日本

台灣微軟攜手台廠 打造四大AI雲端及醫療解決方案　

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
台灣微軟攜手生態系夥伴，共同推出AI遠端工作解決方案，與台灣一起向前行。微軟/提供
台灣微軟攜手生態系夥伴，共同推出AI遠端工作解決方案，與台灣一起向前行。微軟/提供

因應全球衛生安全議題，台灣微軟今（26）日微軟台灣生態系夥伴，發表全方位遠端工作工具，與創新AIoT監測口罩、溫度、空氣質量解決方案，期攜手台灣企業向前行。

台灣微軟首席營運長何虹表示：「面對全球衛生安全挑戰，微軟攜手夥伴生態系，即時提供各種適合企業用戶的遠端工作解決方案，並於短時間內開發出多種運用AI、IoT、雲端的口罩與溫度監測系統。微軟以科技實力發揮創意，落實微軟幫助全球的每一個人和每一個組織，都能實現更多、成就非凡的願景，期在特殊時期能協助企業、醫療院所、學校等共度難關。」

當全台各商辦大樓、購物中心、醫療院所及學校因應近期全球衛生安全威脅持續增強相關應對措施，以人力於入口處測量額溫，檢查佩戴口罩，不但增加了人力負擔，同時也增加第一線人員與人潮接觸的機會。

台灣微軟因此專案小組，集結在地物聯網合作夥伴，迅速搭建各種檢測平台。台灣微軟雲端平台事業部副總經理 李啓後表示：「我們很高興能夠攜手微軟夥伴生態系，在此時刻運用在地物聯網強生態，與聯發科、磐儀科技、偲倢科技、宜鼎集團與維新應用科技，共同開發出能供醫療院所使用的『口罩與紅外線溫度一站式檢測裝置』、『Azure Sphere 空氣品質檢測儀』、『溫度感測可穿戴設備』，及可用於製造業等廠房的『工業用掌上型紅外線溫度感測器』，透過多樣化檢測方案，助企業度過難關。」

微軟 口罩 生態

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