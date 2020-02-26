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微軟攜手台廠防疫 AI偵測進出員工體溫與口罩

中央社 / 台北26日電

因應武漢肺炎防疫需求，台灣微軟今天攜手台灣生態系夥伴發表人工智慧（AI）醫療解決方案，可偵測進出員工是否體溫超標及是否配戴口罩，向門禁系統發出訊號，決定是否放行。

台灣微軟首席營運長何虹說，面對全球衛生安全挑戰，微軟攜手夥伴提供各種適合企業用戶的遠端工作解決方案，並於短時間內開發出多種運用AI、物聯網及雲端的口罩與溫度監測系統。

舉例來說，微軟與合作夥伴打造的「口罩與紅外線溫度一站式檢測裝置」，透過微軟Azure認知服務，可訓練電腦建立視覺模型，當員工刷卡進入公司時，會透過攝影機偵測體溫高於37.3度或未戴口罩的員工，並向門禁系統發出訊號，決定是否放行。

口罩與紅外線溫度一站式檢測裝置也可透過AzureBot服務，協助企業由臉書（Facebook）或LINE等即時通訊軟體發出通知，提醒相關人員協助員工戴口罩或就醫等措施。

台灣微軟雲端平台事業部副總經理李啓後表示，雖然其他廠商也有打造類似的應用，但微軟解決方案可透過AI不斷改善精準度，以符合醫療場所需求，例如口罩配戴位置不同、手上拿熱飲可能影響判斷體溫等，如果沒有AI或機器學習技術協助，可能會導致系統誤判。

李啓後也透露，針對口罩與溫度檢測裝置，目前微軟與合作夥伴正在洽談導入政府機關、醫療院所和工廠等場所。

除了醫療運用之外，微軟今天也展出Azure Sphere空氣品質檢測儀，採用微軟Azure Sphere服務，可透過晶片安全技術隨時監控半導體科技工廠常需要注意的空氣品質數據。

微軟 口罩 雲端平台

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