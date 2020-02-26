訊連攜手威強電 打造AIoT解決方案登德國展會

全球AI臉部辨識廠訊連（5203）今（26）日宣布與工業電腦廠威強電（3022）合作，將FaceMe AI臉部辨識技術整合至旗下工業電腦產品中，幫助客戶輕鬆打造智慧零售、智慧安控等AIoT應用情境。此次雙方合作的解決方案將於今年2月25日至27日於德國嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World Show）亮相展出。

訊連表示，透過此次策略合作，FaceMe AI臉部辨識引擎將與威強電AI運算嵌入式系統系列產品FLEX-BX200與VPU加速卡Mustang-V100-MX8整合，提供更快速的深度學習運算。與在一般CPU運行效能相比，FaceMe可透過VPU加速，提升高達17.4倍的辨識速度。除了提供客戶高效的人臉辨識功能，也利用低功耗、高效能的硬體優勢，使用FaceMe建置智慧零售、智慧安控、智慧門禁、智慧金融等多種IoT臉部辨識應用場景。

「臉部辨識在物聯網（IoT）與智能聯網（AIoT）的應用領域蓬勃發展， FaceMe可運行於各種作業系統及硬體規格的IoT／AIoT設備上，打造出更多樣化的加值服務。」訊連古媄君營運長表示，此次雙方合作，成功將FaceMe臉部辨識技術與AI運算嵌入式系統，提供客戶更高效、更彈性的人臉辨識解決方案，彈性建置於智慧零售、智慧居家、智慧安控、公共安全等應用情境中。

威強電資深處長余柏宏則說，與訊連結盟，於AI運算嵌入式系統Flex-BX200系列產品搭配最新推出與Intel共同開發的Mustang-V100 AI加速器並導入人臉辨識引擎，提供完整AI邊緣運算解決方案，可幫助全球客戶架設更彈性的應用情境。

訊連FaceMe、U通訊等新事業剛起步，去年（2019年）僅占其營收1%，不過已簽署合約金額總計5,000萬元，今年1月已認列其中2,000萬元，助攻其1月業績成長；訊連1月營收約1.34億元，年增27.42%。

訊連看好FaceMe未來在智慧零售、智慧金融、智慧辦公室、智慧家庭等領域商機龐大，除了威強電，也與研華、晶睿、華晶科等廠商合作AIoT人臉辨識專案。雖人臉辨識還未帶來顯著貢獻，訊連董事長黃肇雄認為，投資兩到三年是划算的，行銷策略是跟台灣IoT領導廠深度合作，進行全球布局，提供客戶全球多元AIoT人臉辨識應用。