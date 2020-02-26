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訊連FaceMe AI臉部辨識引擎 與威強電攜手合作

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

AI臉部辨識領導廠商訊連科技今天宣布與威強電工業電腦合作，將FaceMe AI臉部辨識技術整合至旗下工業電腦產品中，幫助客戶輕鬆打造智慧零售、智慧安控等AIoT應用情境。此次雙方合作的解決方案將於2020年2月25日至27日於德國嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World Show）亮相展出。

透過此次策略合作，訊連FaceMe AI臉部辨識引擎將與威強電AI運算嵌入式系統系列產品FLEX-BX200與VPU加速卡Mustang-V100-MX8整合，提供更快速的深度學習運算。與在一般CPU運行效能相比，FaceMe可透過VPU加速，提升高達17.4倍的辨識速度。

除了提供客戶高效的人臉辨識功能外，也利用低功耗、高效能的硬體優勢，使用FaceMe建置智慧零售、智慧安控、智慧門禁、智慧金融等多種IoT臉部辨識應用場景。

「臉部辨識在物聯網（IoT）與智能聯網（AIoT）的應用領域蓬勃發展， FaceMe可運行於各種作業系統及硬體規格的IoT／AIoT設備上，打造出更多樣化的加值服務。」

訊連科技古媄君營運長說：「此次訊連與威強電的合作，成功將FaceMe臉部辨識技術與AI運算嵌入式系統，提供客戶更高效、更彈性的人臉辨識解決方案，彈性建置於智慧零售、智慧居家、智慧安控、公共安全等應用情境中。」

「威強電為全球工業電腦的領導品牌，產品可提供全球客戶應用於工廠自動化、網路通訊設備、國防、建築、公共安全、智能交通、醫療器材以及相關App應用等。」

威強電資深處長余柏宏說：「此次與訊連科技結盟，於AI運算嵌入式系統Flex-BX200系列產品搭配最新推出與Intel共同開發的Mustang-V100 AI加速器並導入人臉辨識引擎，提供了完整AI邊緣運算解決方案，可幫助全球客戶架設更彈性的應用情境。」

FaceMe為全球頂尖之AI臉部辨識引擎，可精準偵測及辨識人臉，正確辨識率高達99.58%，於全球知名NIST臉部辨識技術基準測試中位居頂尖開發團隊之列。 FaceMe 的NIST測試報告中，於WILD 1E-4測試之人臉為非正視鏡頭、多角度、受到局部遮蓋或光線不佳之臉部，模擬從真實安控攝影機拍攝之影片及相片中，辨識不同角度下的人臉。

FaceMe以高達97.02%之準確度（FNMR/拒認率2.98%）證明其優越的辨識效能，可廣泛應用於智慧城市、智慧安控、智慧居家等對臉部辨識有實務需求的場合。

臉部辨識 威強電

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