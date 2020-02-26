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美光攜手七家工業物聯網公司 提供解決方案

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

美光科技今（26）日推出工業商數（IQ）合作夥伴計畫（Industrial Quotient Partner Program），再次強調其對工業物聯網市場的30年承諾；合作夥伴包括研華、華騰國際、Greenliant、宜鼎國際、控創科技、Mercury Systems 及 Viking Technology。

美光表示，在7家夥伴做為強力後盾下，美光的 IQ 合作夥伴計畫所推廣的設計解決方案，可在工廠自動化、運輸及國防系統等廣泛的物聯網應用上提供高品質、可靠且持久耐用的產品。

美光表示，工業物聯網（IIoT）正持續迅速地推動製造業的變革。這項改變除將自動化和連網性延伸到傳統工廠之外，也在各種工業垂直應用催生對更多資料收集、溝通傳輸、即時分析和資料導向決策的強烈需求；IQ 合作夥伴計畫旨在滿足供應鏈的更大幅度整合及合作的需求。

美光嵌入式業務部門行銷副總裁 Kris Baxter 表示，「為因應工業物聯網應用持續廣泛的增加與部署，為嵌入式應用選擇適合的工業用記憶體與儲存解決方案就變得更為重要。

IQ 合作夥伴計畫鞏固工業客戶的信心，讓他們能確信為自己的 IIoT 設計選擇了最佳產品，並已將其總體擁有成本減至最低。這不僅有助符合未來工業用解決方案的基本要求，還透過簡化的產品生命周期管理確保產品可長期維持可靠性與品質」。

美光強調，美光的記憶體及儲存解決方案在各式各樣的 IIoT 應用程式，包括工業電腦（IPC）、工廠自動化、監控、機器對機器（M2M）、零售、數位看板、智慧型電網、機隊管理及醫療保健，及航太和國防等方面，仍是業界內的最佳選擇。

美光 IQ 合作夥伴計畫的成員均致力開發及提供經優化的可靠工業用解決方案，以配合這些產業關鍵應用日益增加的需求及要求。

美光 物聯網

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