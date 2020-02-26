新冠肺炎疫情影響 Q1全球LCD TV面板出貨減少3.6%

新冠肺炎疫情肆虐，造成企業復工延遲、物流不順，群智諮詢（Sigmaintell）認為，對擁有複雜產業鏈環節的面板行業造成不小的衝擊，同時也明顯影響終端零售市場，根據群智諮詢資料測算，預計2020年1季度全球液晶電視面板出貨規模較疫情前預測減少3.6%，在短期面板供需趨緊的帶動下，預計2月各個尺寸面板價格漲幅有望擴大，3月維持上漲的趨勢。

群智諮詢表示，材料、人工、物流是整個顯示行業面臨的共性問題，對於面板廠而言，上游材料缺口主要包括PCB、偏光片及其他相關電子料、耗材等；進入2月下旬，隨著湖北以外省份的疫情狀況逐步緩和，各地政府也積極引導企業儘快復工，加快產業鏈恢復到正常水準，預計3月面板廠的產出狀況將得到明顯改善。但海外疫情蔓延趨勢加速，要警惕和預防日韓等地區受疫情影響造成產業鏈影響加重。

根據群智諮詢調查，面板廠前段Array段玻璃投片並未受到疫情影響而大幅減少，一季度各家稼動率略有下調。但受復工推遲，物流受限及原材料緊缺的影響，對面板廠後段生產影響較大。預計2月全球液晶電視面板（Open cell）的產出數量較原計劃下降13.8%。

從面板廠出貨來看，因2月面板後段產能損失較為嚴重，將對一季度面板出貨產生較大影響。隨著復工率及材料供應的恢復，預計3月面板產出狀況將大幅好轉；根據群智諮詢資料測算，預計2020年1季全球液晶電視面板的出貨規模較疫情前預測減少3.6%。

受疫情影響，預計2020年國內GDP增速將放緩，消費者購買力亦隨之下降。群智諮詢預計今年一季度中國市場出貨規模將同比下降18%，全年預計下降3.1%，甚至更低。疫情在全球區域呈現蔓延惡化的趨勢，預計對海外市場也將產生較大的影響。

疫情使得中國零售市場迅速降溫，TV需求銳減，但終端消費市場的需求變化傳導到面板採購需求的調整需要時間，同時，因疫情尚有眾多不確定因素，中國整機廠商並沒有減少面板備貨需求，一季度全球TV面板的備貨需求依然維持強勁。