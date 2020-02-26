慧榮 展出全系列嵌入式儲存及圖形顯示晶片解決方案
全球NAND快閃記憶體控制晶片領導品牌慧榮科技，於2月25日至2月27日在德國紐倫堡Embedded World展出一系列瞄準車載及工控市場的嵌入式儲存解決方案及圖形顯示晶片。
慧榮科技表示，Embedded World是全球最大的嵌入式電子及工業電腦應用展，今年大會不畏新冠疫情威脅，如期開展。
該公司此次展出的新產品中，FerriSSD® 解決方案為需要快速存取及小體積設計的嵌入式應用提供PCIeNVMe/SATA/PATA的單晶片SSD解決方案，能確保企業級資料儲存的完整性和可靠性，能充分滿足當下車用、商業、企業與工控應用對資料儲存完整性和可靠性的嚴苛要求。
在嵌入式顯示晶片產品方面，慧榮科技此次展示最新高性能4K圖形顯示晶片，提供雙顯示通道並支援多個輸出介面，包括PCIe、USB、有線網路和Wi-Fi。
主要應用包括PCIe嵌入式繪圖晶片、USB多功能擴充座、USB顯示器、精簡型/極簡型電腦、POS機、數位看板、視訊會議系統等。
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