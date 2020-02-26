疫情影響美銀降評美光 台記憶體股承壓

全球新冠肺炎疫情持續擴散，投資市場也高度關注對今年全球科技產業供應鏈衝擊及市場需求的影響，美股那斯達克指數連二日重挫，市場逐漸擔憂對半導體產業衝擊，美國銀行（Bank of America）表示，美國晶片大廠美光（Micron）訂單受影響放緩並對該股降評，後市對台股記憶體股相關是否造成牽動也是市場關注重點。

新冠肺炎疫情衝擊全球半導體產業情況持續受到市場高度關注，美國晶片大廠美光（Micron）遭美國銀行（Bank of America）降評，從買進連降2級。美國銀行分析師Simon Woo在最新的報告中指出，由於美光絕大多數業務遍布於疫情最嚴重的亞洲地區，估計中國地區營收下滑最為明顯，因為疫情而使得中國半導體供應鏈停擺。

Woo 擔憂，隨著疫情衝擊使得中國半導體供應鏈出現近乎停擺，美光3月份晶片訂單恐因此下滑，無法達到其第2季財測，因此調降美光評級，目標價訂為每股50美元。

該位分析師也進一步指出，他們原先預料被中斷的中國技術供應鏈，能在第2季中期以前恢復，但最新調查卻顯示，第2季中期以前的晶片訂單數已出現下滑跡象。

由於美光在全球記憶體產品具重要的觀察指標性，未來若該公司在出貨上受到疫情擴散的衝擊，台灣相關廠商恐怕也將面臨同樣的情況，台灣記憶體相關個股，包括南亞科、旺宏及華邦電等，目前對後市產業市況及市場供需變化仍抱持，尚待進一步觀察的看法，今（26）日該三檔個股股價均是下跌1~2%表現。

不過，不願具名的台灣記憶體公司業者表示，近日對於記憶體產業的多空消息不斷，有預期韓國供給可能受影響而對未來產業後市看法偏多的；但也有認為，在疫情擴散下，恐怕衝擊下游需求，最後可能對今年預期的價格回升不利，該業者指出，但至目前為止，記憶體在價格及需求上都尚未有明顯受創的情況產生。