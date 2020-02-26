快訊

香港拍板防疫紅包 18歲以上發放港幣1萬元

大S想賣豪宅救尪？汪小菲怒斥：完全是造謠

疫情影響美銀降評美光 台記憶體股承壓

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

全球新冠肺炎疫情持續擴散，投資市場也高度關注對今年全球科技產業供應鏈衝擊及市場需求的影響，美股那斯達克指數連二日重挫，市場逐漸擔憂對半導體產業衝擊，美國銀行（Bank of America）表示，美國晶片大廠美光（Micron）訂單受影響放緩並對該股降評，後市對台股記憶體股相關是否造成牽動也是市場關注重點。

新冠肺炎疫情衝擊全球半導體產業情況持續受到市場高度關注，美國晶片大廠美光（Micron）遭美國銀行（Bank of America）降評，從買進連降2級。美國銀行分析師Simon Woo在最新的報告中指出，由於美光絕大多數業務遍布於疫情最嚴重的亞洲地區，估計中國地區營收下滑最為明顯，因為疫情而使得中國半導體供應鏈停擺。

Woo 擔憂，隨著疫情衝擊使得中國半導體供應鏈出現近乎停擺，美光3月份晶片訂單恐因此下滑，無法達到其第2季財測，因此調降美光評級，目標價訂為每股50美元。

該位分析師也進一步指出，他們原先預料被中斷的中國技術供應鏈，能在第2季中期以前恢復，但最新調查卻顯示，第2季中期以前的晶片訂單數已出現下滑跡象。

由於美光在全球記憶體產品具重要的觀察指標性，未來若該公司在出貨上受到疫情擴散的衝擊，台灣相關廠商恐怕也將面臨同樣的情況，台灣記憶體相關個股，包括南亞科、旺宏及華邦電等，目前對後市產業市況及市場供需變化仍抱持，尚待進一步觀察的看法，今（26）日該三檔個股股價均是下跌1~2%表現。

不過，不願具名的台灣記憶體公司業者表示，近日對於記憶體產業的多空消息不斷，有預期韓國供給可能受影響而對未來產業後市看法偏多的；但也有認為，在疫情擴散下，恐怕衝擊下游需求，最後可能對今年預期的價格回升不利，該業者指出，但至目前為止，記憶體在價格及需求上都尚未有明顯受創的情況產生。

疫情 美光 記憶體

延伸閱讀

新冠肺炎威脅升 美國預期遲早社區傳播

宇瞻股價反彈 盤中逆勢漲近1%

愛普客製化產品案量增加 股價攻漲停至歷史新高

韓國疫情加劇 集邦：記憶體供應不受影響

相關新聞

復工20萬人只來2萬 鴻海聘「抗SARS第一功臣」鍾南山任防疫總司令

昨（25）日晚上，鴻海在官方微信宣佈，已聘請中國工程院院士、著名呼吸病學專家鍾南山擔當集團新冠肺炎（COVID-19）防疫及復工總顧問。

台積電上海復工近九成 產能恢復仍有供應鏈穩定風險

疫情爆發初期，台積電（2330）在上海松江工廠一度面臨供應鏈面臨中斷風險，目前復工率近9成，台積電（中國）公共關係總監胡...

陳泰銘：CMOS市場供需非常不平衡 同欣電產能滿載

國巨（2327）董事長陳泰銘，同時也是同欣電董座，在股東臨時會後接受媒體採訪，釋出對CMOS影像感測器（CIS）市場的看...

中華電搶頭香 繳5G標金483.73億入國庫

5G競標日前結果出爐，最大手筆也搶得最多頻寬的中華電信，僅花費2個工作天，就在25日將5G標金新台幣483.73億元繳交...

創新思維／智慧手機設計 改變世界的驚人創意

每跨越一個十年，我就想回顧形塑過去十年的事件，在科技創新方面，我認為過去這十年的焦點是智慧型手機。

瑞銀：iPhone大陸銷量銳減

瑞銀證券分析大陸官方數據後發現，受新冠肺炎影響，1月大陸iPhone銷量月減28%，減幅大於往年同期，且2月數據可能更差。有分析師認為，蘋果供應鏈太依賴大陸產能，受疫情影響工廠復工時程，相關協力廠最快需要逾一個月，才能恢復產能。

陳泰銘今談兩大缺貨產業

當電子業都在為新冠肺炎傷腦筋時，國巨董事長暨同欣電董座陳泰銘同時搭上被動元件及CIS缺貨漲價潮，今年可說是站在產業最旺的鋒頭上。

華新科：市場供給有點緊

華新科昨（25）日受邀參加外資線上法說會時表示，被動元件市場供給有點緊，旗下大陸生產線產即便面臨缺工等狀況，產能利用率最高已達75%，台灣、馬來西亞生產線更是滿載運作。

鴻海拚復工 聘鍾南山任總顧問

因應新冠肺炎疫情蔓延，鴻海積極防疫。鴻海集團昨（25）日宣布，已聘請中國工程院院士、著名呼吸病學專家鍾南山擔任集團新冠肺炎防疫及復工總顧問。

三星來台 找CIS封測產能

CMOS影像感測器（CIS）供不應求，後段封測產能同步大缺，業界傳出，三星、台積電大客戶陸商韋爾旗下豪威（OmniVision）跨海來台尋求CIS封測支援，找上國巨董座陳泰銘掌舵的同欣電包產能。同欣電現階段產能滿載，為此大擴產，年底月產能將從8萬片倍增至16萬片。

鴻海強攻電動車 大摩按讚

鴻海集團強攻電動車，外資摩根士丹利證券（大摩）按讚。大摩最新發表一篇長達32頁的報告指出，隨著全球電動車滲透率提高，將成為鴻海新的成長引擎，看好鴻海營益率將回升，將評等由「中立」調高至「優於大盤」，目標價由95元調高至115元。

昆山電子廠 復工腳步加快

大陸電子業廠商復工率傳佳音，緯創傳出旗下昆山廠周遭600多家供應商，八成以上的核心供應商，已經恢復生產；研華昆山廠的產能，也提升到原產能的四成。廣達、仁寶與英業達等組裝廠，以及面板廠友達，在華東地區的復工率也較之前提升，預期3月能持續提高。

熱門新聞

南山人壽總經理許妙靜今日申請退休 不接受挽留

力拚復工 富士康聘大陸疫病權威鐘南山為總顧問

高配息龍頭基金買什麼？這4檔超夯ETF將合體

鴻海富士康宣布 聘鍾南山擔任防疫復工總顧問

元大證券推高配息基金 總座黃維誠：只募200億元太少

懲處案風波下台 南山總座許妙靜自請退休

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。