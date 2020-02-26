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陳泰銘：CMOS市場供需非常不平衡 同欣電產能滿載

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導
同欣電董座陳泰銘。 記者黃義書／攝影
同欣電董座陳泰銘。 記者黃義書／攝影

國巨（2327）董事長陳泰銘，同時也是同欣電董座，在股東臨時會後接受媒體採訪，釋出對CMOS影像感測器（CIS）市場的看法。

陳泰銘表示，目前CMOS市場供不應求、供需非常不平衡，因為智慧型手機鏡頭的增加，所以對CMOS的需求量會大幅提升。

同欣電在2月中旬的股東臨時會上，通過以股份轉換方式併購車用CMOS影像感測器（CIS）封測廠勝麗議案。

陳泰銘說明，同欣電在合併勝麗後，將成為除了ODM以外，全球最大CIS專業封測代工廠，目前也在加速整合中，同欣電會著墨在手機CMOS的應用，勝麗則會以車用為主。

陳泰銘強調，同欣電的產能在滿載水位，也因為目前市場呈現供需失衡的狀況，所以同欣電積極擴充產能，希望第1季末就可以從現在的月產能8萬片提升到10萬片，年底達到15～16萬片。

此外，同欣電可以運用國巨在全球各地的通路和客戶，將會擁有更多的資源。

同欣電 股東臨時會 陳泰銘

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