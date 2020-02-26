居家隔離檢疫不無聊 中華電免費提供14天數位影音服務

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，許多國人配合中央防疫政策，遵守規定於居家隔離或檢疫14天。

為響應桃園市政府關懷居家隔離檢疫者在長達兩週的隔離時間依然能有豐富的生活品質，中華電信提供3000組序號14天的免費服務，讓居家隔離檢疫的市民宅在家裡也能透過中華電信所提供的優質影音平台，看電影、追劇、聽音樂以及閱讀電子書，為隔離期間增添生活色彩。

中華電信在桃園市政府「安心休閒包」內提供三項熱門服務，包含：Hami Video 影劇館、KKBOX音樂串流及Hami書城，民眾可先透過不同載具下載這些服務的APP，並輸入序號，即可免費使用14天，為隔離期間的生活創造輕鬆、充實的環境氛圍。

中華電信表示，Hami Video 影劇館可提供民眾多達萬部的各式電影戲劇，擁有超過5,000萬首歌的KKBOX音樂串流服務讓你隨時沉浸精彩的音樂享受，對喜歡閱讀的市民朋友，也可透過超過70,000本高解析電子書的Hami書城享受閱讀的樂趣，其內容囊括休閒娛樂、流行時尚、商業理財、小說漫畫與不同主題的高解析電子雜誌。

中華電信桃園營運處總經理劉年懿表示，中華電信很榮幸能有這個機會協助桃園市政府，透過安心休閒包，讓居家隔離檢疫者感受到來自政府與台灣民間社會的溫暖。在此防疫的重要關頭，我們也很榮幸能透過這個方式貢獻心力，善盡企業公民的責任。我們相信，中華電信所提供的優質內容必能陪伴所有的居家隔離檢疫者輕鬆度過這段隔離時間。

此外，在此疫情期間，中華電信為全體國人也推出了家庭健康防疫專案，讓民眾輕鬆透過網路申辦，在家防疫也能飆網，其中包含HiNet光世代智慧生活、i寶貝智慧音箱、進階型家用wifi、提供居家生理量測服務及線上衛教諮詢的健康雲，以上這些服務在二月底以前申辦皆可享有不同的折扣與優惠。另外，還有搭配空氣清淨機的健康御守專案，讓民眾在家時時享受清新好空氣。