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台積電上海復工近九成 產能恢復仍有供應鏈穩定風險

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
台積電防疫新造的洗手池，人員進出都要按照流程洗淨手。取自上觀新聞
台積電防疫新造的洗手池，人員進出都要按照流程洗淨手。取自上觀新聞

疫情爆發初期，台積電（2330）在上海松江工廠一度面臨供應鏈面臨中斷風險，目前復工率近9成，台積電（中國）公共關係總監胡恩台表示，復工復產期間，最困擾台積電公司的就是供應鏈穩定問題，但目前沒有影響產能。

上觀新聞報導，台積電（中國）公司所在的松江經濟開發區，區內企業復工率達98%，產能恢復過半。

台積電（中國）公共關係總監胡恩台指出，台積電在上海松江工廠開工率最少的時候也就是大年初五前後，僅6成職工在崗。但因產線高度自動化，並通過四班二輪的工作模式及工程師頂上生產一線等多種方式，盡可能維持生產線的正常運作。他表示，「目前台積電在上海近9成職工已復工」。

但復工復產期間，最困擾台積電公司的就是供應鏈的穩定問題。胡恩台指出，國外進口的原材料影響較小，原本擔心大陸原材料供應商因為復工時程與物流等狀況會影響供貨。幸好，上海市、區兩級政府部門幫助聯繫協調上海市周邊的上游原材料供應商提前復工，打通物流運輸堵點，讓產業鏈協同起來，解決復產的燃眉之急，目前沒有影響產能。

台積電上海復工近9成。取自上觀新聞
台積電上海復工近9成。取自上觀新聞
台積電採用色彩管理，對不同部門員工、常駐合作商等人群，在用餐、搭電梯、內部走動路線都進行分類，以達到分流的效果。取自上觀新聞
台積電採用色彩管理，對不同部門員工、常駐合作商等人群，在用餐、搭電梯、內部走動路線都進行分類，以達到分流的效果。取自上觀新聞

台積電 上海

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