台積電上海復工近九成 產能恢復仍有供應鏈穩定風險

疫情爆發初期，台積電（2330）在上海松江工廠一度面臨供應鏈面臨中斷風險，目前復工率近9成，台積電（中國）公共關係總監胡恩台表示，復工復產期間，最困擾台積電公司的就是供應鏈穩定問題，但目前沒有影響產能。

上觀新聞報導，台積電（中國）公司所在的松江經濟開發區，區內企業復工率達98%，產能恢復過半。

台積電（中國）公共關係總監胡恩台指出，台積電在上海松江工廠開工率最少的時候也就是大年初五前後，僅6成職工在崗。但因產線高度自動化，並通過四班二輪的工作模式及工程師頂上生產一線等多種方式，盡可能維持生產線的正常運作。他表示，「目前台積電在上海近9成職工已復工」。