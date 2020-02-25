北極星-KY董事全面改選 董事長由陳鴻文接任

北極星-KY(6550)今(25)日召開股東臨時會，決議董事全面改選董事長由公司董事陳鴻文接任，陳鴻文同時也是上市櫃公司正文科技的董事長。而新任董事則包括松翰科技董事長陳賢哲、營運長林維源、執行長陳紹琛、董事長陳鴻文，三位獨董也因股權變異而更換。北極星前董事長連榮華表示，由於原本的大股東麥家完全退出，在去年私募案上，股權有很大的變化，因此此次董事改選是必要的。

北極星在今年1月初，就公告法人董事代表人改派暨董事變動達三分之一，舊任者新東陽公司董事麥修瑋辭任，異動原因為法人董事經營權變動，並於25日全面改選公司董事。

他進一步解釋，上一任的前幾大股東，包括麥家(Mai Investment Co., Limited )、連榮華(Generations Technology Corporation)、正文集團和大陸賽富基金(SAIF Partners Iv L.P. )以及吳伯文(Infinity Research Groups Limited)。在麥家決定完全退出後，去年底辦理普通股私募案，引進現任兩大股東，包括來自電子業的正文科技以及連華榮本人，股權稀釋後兩大股東約佔46%，股權變化大，因此董事會改選是必然的。

至於原先的三位獨董，皆為吳伯文當初找進來公司的，因此在董事改選後，也換成有專業醫療背景的中國醫藥大學生技製藥暨食品科學院生物科技學系教授兼系主任魏宗德，以及財經背景的財政部關務人員彭鈺元和台灣之星董事戴章揮。

新經營團隊更專注於重點新藥的研發，目前包括ADI-PEG 20研發進度在三大領域，包括MPM肺間皮癌、治療軟組織肉瘤和腦瘤Glioblastoma(膠質母細胞瘤)上。將研發重心放在已見臨床效益的肺間皮癌和肝癌，而血癌和胰臟癌的開發則要跟美國FDA溝通做法，所有的資金都將花在刀口上。