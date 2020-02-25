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防疫！交通大學啟動336門遠距教學課程

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

因應新型冠狀病毒疫情，國立交通大學近日舉辦校園防疫講習，針對校園環境安全、防疫措施與遠距教學課程進行宣導，動員各處室、系所館舍人員共同投入防疫工作。

交大代理校長陳信宏表示，疫情發生之初交大已成立防疫小組，擬定防疫措施並確實執行。學生返校後，校園成為群聚場所，各單位即日起將每日填報工作日誌，確實回報防疫工作及教職員生的身體狀況，並設立專線提供諮詢與資源挹注，讓學生與家長安心返校。

交大統計，有近80名陸生與港澳生，因疫情影響申請展延繳交註冊費，一名陸生申請視訊論文口試；學生若有本學期修業期限屆滿，卻受疫情影響無法返校修畢應修科目或完成碩博士論文口試者，可簽請延長修業期限。

為維護無法到校上課同學的受教權益，交大也提出多項安心就學方案，包括120門同步直播遠距教學課程、216門非同步錄影遠距教學課程、OCW線上課程等三種彈性教學模式，讓學生於居住所進行線上學習。「New E3數位教學平台」的「QC3 同步教室」轉播功能，能讓學生在遠端上線同步學習，並與授課教師與助教互動，作業與考試等亦由授課老師規劃彈性評量方式來進行。

另外，在陸、港、澳地區就學之台生，於疫情期間可申請在交大進行學習銜接，以旁聽課程（免繳學分費、無學分證明）或隨班附讀（需繳交學分費、有學分證明）延續課業，如有需求的學生可向校方洽詢。

進行居家檢疫的38名港澳生近日陸續出關，於25日正式解除管制，健康狀況皆良好。中央流行疫情指揮中心24日將韓國調整為第三級警告，韓國學生來台需要居家檢疫14天，目前交大有12名韓籍學生（含學位生與交換生），半數已抵台，校方也將協助即將返台的韓國學生進行居家檢疫作業。

疫情 交大

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