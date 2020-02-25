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泰安推出新產品線 參展Embedded World 2020

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
神雲／提供
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神雲科技旗下伺服器品牌泰安，日前發表支援第二代Intel Xeon 可擴充處理器的新產品線 。今天起並參展Embedded World 2020，展出嵌入式主機板產品以衝刺業績。

神雲科技泰安產品事業體副總經理許言聞指出，無論是資料中心或是企業客戶，都面臨如何從資料洪流中獲取更多有價值性內容的挑戰，此需求趨勢促使IT基礎架構需要更短的資料處理週期及更高的儲存容量。透過第二代Intel Xeon可擴充處理器在CPU時脈，核心和快取各方面的提昇，將提供客戶可以在雲端運算、高性能運算和儲存應用的升級。

泰安也將從今天起到27日在德國紐倫堡展覽中心舉行的2020嵌入式電子與工業電腦應用展中（Embedded World 2020），展出針對智慧邊緣運算環境優化的嵌入式主機板產品，拓展包括工業自動化、通信及智慧連網等垂直應用市場。

處理器 雲端運算 Intel

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