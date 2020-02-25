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撼訊 展示新一代電視牆控制盒

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

專業顯示卡製造商撼訊科技今（25）日表示，該公司將於德國2020 Embedded World展示新一代電視牆控制器、工業電腦專用顯示卡以及FPGA和全系列Thunderbolt 3 eGPU顯示卡外接盒與多媒體連接埠產品，提供全方位的影像處理應用方案。

隨著工業電腦市場對於高解析度影像運算相關應用愈來愈廣，以生產專業顯示卡產品聞名的撼訊科技，此次將展出新一代的電視牆控制器產品，除支援4K內容以及多種螢幕解析度輸出外，與傳統HDMI分割器不同，不需另外搭配顯示卡，僅需透過USB 3.0介面搭配迷你主機系統即可建置4K等級的電視牆環境，搭配專用軟體可迅速組成多種不同螢幕拼接組態(例如從2*2增加到4*4)，以高彈性方案滿足新型態的視覺影像應用。

撼訊採用工業級元件生產的工控專用顯示卡具備高效能、低功耗特性，廣受國際工業電腦大廠肯定，滿足工控市場要求的穩定供貨以及在規格上對於各種尺吋及嚴酷環境的挑戰，提供客製化設計服務。撼訊全方位顯示卡產品應用領域涵括航海運輸、數位多媒體看板、高解析度醫療影像、博奕遊戲主機等。

顯示卡 電視

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