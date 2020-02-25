廣達旗下雲達推出第二代NGCO 搶電信資料中心市場

全球資料中心解決方案提供者雲達科技今天宣布，推出第二代電信機房虛擬化解決方案(NGCO)，協助電信營運商由傳統電信機房轉型為NGCO 5G資料中心，加速實現新服務。並與Altiostar、Baicells、Radisys、ASTRI、Altran等合作夥伴攜手實現網路功能虛擬化架構，

面對5G浪潮，雲達已提前到位，並與合作夥伴及客戶共同執行多項專案，以應對未來的複雜挑戰。成果包含去年發表的日本樂天雲端原生行動網路（cloud-native mobile network）做出更新、提出ORAN 中央單元／分散單元（Open RAN DU/CU）解藕式架構，以及與中國移動合作一項基於ONAP（Open Network Automation Platform）機器學習的資料湖泊計畫。

雲達相信5G革命正在發生，而5G發展與增強型行動寬頻通訊（eMBB）、超可靠度和低延遲通訊（uRLLC）、與大規模機器型通訊（mMTC）等應用情境密不可分。

雲達與長期夥伴英特爾 繼續合作，開發運用第二代Xeon 可擴充處理器的產品。這代高效能處理器內建AI加速功能、增強安全性，並提供來自業界領先生態系的多種解決方案可供選擇。第二代Xeon可擴充處理器運用高效能運算核心及Intel軟硬體，推動網路、雲端、5G、AI everywhere以及邊緣運算的成長，並協助企業客戶實現網路雲端化，進而釋放大數據的潛力。

雲達表示，該公司的產品已經取得實際應用成果，包括臉部辨識、廣告插入、雲端遊戲與企業5G等多項應用。