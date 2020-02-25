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黃肇雄：訊連今年加大投資、乘勝追擊 業績持續成長
訊連董事長黃肇雄今（25）日表示，訊連從2018年規劃三年轉型計畫，2019年是最辛苦的一年，但是也繳出四年來的獲利，2020年將是乘勝追擊，加大投資力道的一年，業績應會持續成長，2021年會看到更多成果出來，2022至2024年則會更精采。
訊連今天舉行法說會，並公布2019年第4季營收達4.01億元，年減2.5%；營業利益7,100萬元，年減33%，淨利9,200萬元，年增14.8%，每股稅後純益（EPS）1.09元，年增14.7%。
以2019年全年來看，訊連2019年營收14.55億元，年減8.5%；淨利3.8億元，年增15.5%，為四年來最高，2019年EPS4.53元，年增16.8%。
訊連2019年營收比重，PC-Create（B2C）占28％、手機等APP占比近10％、人臉辨識占比約1％、PC OEM、ODD軟體營收占比62％。
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