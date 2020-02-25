快訊

幾乎全台有感！宜蘭發生規模5.0地震 最大震度5級

OPPO宣布 3月6日將線上發表Find X2

經濟日報 / 記者何佩儒／台北即時報導
OPPO／提供
OPPO／提供

OPPO今（25）日宣布，全新5G旗艦手機Find X2系列即將於3月6日舉辦全球線上發表會，OPPO表示，Find X系列的探索精神源自於OPPO對未來智慧型手機的執著與雕琢，歷代的產品創新都為市場帶來了無限驚喜，此次Find X2系列將以更極致的技術，為消費者帶來新的體驗。

OPPO指出，螢幕是一個包含了硬體、軟體調校、內容適配的綜合顯示系統，OPPO除了全面提升在解析度、色域、色準、刷新率等基礎硬體， Find X2系列將透過深度的演算法及內容建構，為消費者帶來更流暢的螢幕使用體驗，全新的Find X2系列將採用OPPO迄今為止最好的螢幕。

OPPO表示，Find X2系列將採用訂製的旗艦級圖像感光元件，從硬體方面重新建構影像系統，結合OPPO 長期以來在影像上的技術累積和創新，不管是拍照時的畫質或對焦性能都大幅提升，此外，Find X2系列將搭載高通S865 X55 旗艦級 5G 晶片，並支持SA／NSA雙模組網以及全球 5G 多頻段覆蓋，帶來更穩定且極速的5G體驗。

OPPO 5G 螢幕

延伸閱讀

OPPO Find X2資訊現身越南蝦皮網站頁面 預計3月初亮相

跟隨小米等大廠腳步？OPPO Find X2可能會額外推出Pro版本

OPPO再次展示即將揭曉的新款智慧手錶 同樣提供精品皮革錶帶配件

觀察／為什麼眾多廠商要開始製作螢幕可凹折手機？

相關新聞

黃肇雄：訊連今年加大投資、乘勝追擊 業績持續成長

訊連董事長黃肇雄今（25）日表示，訊連從2018年規劃三年轉型計畫，2019年是最辛苦的一年，但是也繳出四年來的獲利，2...

藝遊中科3D虛擬實境 環景數位導覽系統上線了

為了讓民眾領略中科園區的優美景緻，中科管理局今(25)日宣布，國內科學園區中第一套「藝遊中科」3D虛擬實境-環景數位典藏...

技嘉 搶攻5G邊緣運算商機

板卡大廠技嘉（2376）攜手合作夥伴合攻5G商機，展示從智慧城市、智慧車聯網與自駕車、即時沉浸式體驗等三大面向應用，劍指因應5G服務興起的邊緣運算商機，為今年伺服器業務目標成長兩成以上預作暖身。

抗疫「不出國」 跨境電商業績跳

新冠肺炎全球疫情未見趨緩，消費者出國意願低，跨境電商業者進而受惠。網路家庭（8044）今（25）日公布旗下專注跨境代標代購的Bibian比比昂跨境電商銷售資料，數據顯示，近期比比昂全站訂單較平日大幅成長76%，其中日本商品占整體銷售的85%最多。

緯創全速復工 昆山廠8成供應鏈恢復

代工廠加速產能提升腳步，緯創（3231）繼祭出高額獎金徵才，確保足夠員工投入生產後，在供應鏈方面，據了解，目前緯創昆山廠得600家供應商，8成以上核心供應商已恢復生產。緯創也因為復工及防疫兼備，登上中國大陸官媒央視報導。

看好鴻海電動車布局 外資目標價喊到115元

鴻海集團（2317）強攻電動車，美系外資表示，隨著全球電動車滲透率提高，將成為鴻海新的成長引擎，同時，看好鴻海營益率將回升，因此，將評等由「中立」調高至「加碼」，目標價由95元調高至115元。

今年全球ICT預算支出將成長6% 仍有向下修正風險

隨新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，全球ICT市場將如何發展已是眾所關注的焦點。根據IDC最新的黑皮書（Blac...

IDC：肺炎衝擊中國PC手機Q1銷量估減三成

IDC今（25）日引用最新黑皮書研究發布新聞稿提到，預期新冠病毒肺炎疫情將對中國的ICT市場產生更大的影響，其中硬體市場...

緯創昆山廠 八成核心供應鏈已恢復生產

代工廠加速產能提升腳步，緯創（3231）繼祭出高額獎金徵才，確保足夠員工投入生產後，在供應鏈方面，據了解，目前緯創昆山廠...

「發現中科之美」攝影比賽揭曉 中科美景美不勝收

中科管理局主辦的「發現中科之美」攝影比賽，今（25）日舉行頒獎典禮，這次比賽迴響熱烈，總共有1,061件作品參賽，經專家...

技嘉 搶攻5G應用落地邊緣運算商機

板卡大廠技嘉（2376）攜手合作夥伴合攻5G商機，展示從智慧城市、智慧車聯網與自駕車、即時沉浸式體驗等三大面向應用，搶攻...

智邦招聘美商大將 加速擴大研發布局投資

全球網路和通訊設備設計製造領導廠商智邦科技（2345）宣布新任高層人事案與最新組織架構規劃案，其中包括創建技術長辦公室（...

熱門新聞

國巨晶片電阻 下月大漲八成

台積徵才1,500人 全力衝刺5奈米製程

南山人壽董座杜英宗申報轉讓1萬張持股

原料短缺 工紙鏈掀漲價潮

台幣六天貶值4.21角 恐下探30.5元關卡

南山人壽總經理許妙靜今日申請退休 不接受挽留

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。