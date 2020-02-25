OPPO宣布 3月6日將線上發表Find X2
OPPO今（25）日宣布，全新5G旗艦手機Find X2系列即將於3月6日舉辦全球線上發表會，OPPO表示，Find X系列的探索精神源自於OPPO對未來智慧型手機的執著與雕琢，歷代的產品創新都為市場帶來了無限驚喜，此次Find X2系列將以更極致的技術，為消費者帶來新的體驗。
OPPO指出，螢幕是一個包含了硬體、軟體調校、內容適配的綜合顯示系統，OPPO除了全面提升在解析度、色域、色準、刷新率等基礎硬體， Find X2系列將透過深度的演算法及內容建構，為消費者帶來更流暢的螢幕使用體驗，全新的Find X2系列將採用OPPO迄今為止最好的螢幕。
OPPO表示，Find X2系列將採用訂製的旗艦級圖像感光元件，從硬體方面重新建構影像系統，結合OPPO 長期以來在影像上的技術累積和創新，不管是拍照時的畫質或對焦性能都大幅提升，此外，Find X2系列將搭載高通S865 X55 旗艦級 5G 晶片，並支持SA／NSA雙模組網以及全球 5G 多頻段覆蓋，帶來更穩定且極速的5G體驗。
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