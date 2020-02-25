藝遊中科3D虛擬實境 環景數位導覽系統上線了

為了讓民眾領略中科園區的優美景緻，中科管理局今(25)日宣布，國內科學園區中第一套「藝遊中科」3D虛擬實境-環景數位典藏導覽系統正式上線。

中科管理局長許茂新表示，透過這套3Ｄ環景數位典藏導覽系統的虛擬實境(VR)功能，可讓民眾在家透過網路，或直接用手機掃描QR CODE，就能彷如現場欣賞中科公共藝術創作、各處的秘境美景，以及實境訪覽中科多處特色場域的內部空間和現場設備。

導覽系統同時提供智慧地圖遊程推薦服務，協助民眾規劃親自造訪的交通路線，以及連結鄰近商業服務資訊。

園區訪客也可藉由互動螢幕操作3D 360度環場景像的功能，聆聽原創藝術家現身說法分享創作理念，這套系統的建置藉由科技的運用，大幅提升中科公共藝術作品與觀眾欣賞之間的互動層次與深度。

許茂新指出，中科園區已成功營造出多元的美質風貌，例如最近在參選「生態社區」的現勘評審過程，即獲專家委員的肯定，表示曾帶國外友人參訪中科景觀，獲得高度評價；目前已有多件精彩的公共藝術作品，和很多秘境美景藏在園區各個角落。

為讓民眾領略園區優美景緻，中科管理局特別運用科技，推動「藝遊中科」環景數位典藏導覽系統，透過3D影像360度視角，讓訪客不受天候、時段及空間的限制，如親歷實境的飽覽園區之美，並與公共藝術作品及原創藝術家進行互動，深入了解園區的優質景觀設施。

許茂新說，中科為增進園區場域的整體美質，自98年啟動公共藝術設置計畫，目前共邀請台灣、以色列、保加利亞及法國等藝術家團隊創作，已在台中園區完成8件園區在地特色及場域精神的大型藝術作品，預計今年第2季會再於后里園區完成2件地標型作品。

中科進一步將公共藝術作品、藝術家親自解說創作理念、園區特色景觀空拍影片、綠美化成果，以及中科實中(鑽石級綠建築)和AI智慧機器人自造基地特色場域建築等具有美質內涵的素材，整合作為「藝遊中科」的展示內容，以科技推展傳達園區業務成果。

「藝遊中科」環景數位典藏導覽系統，是「科技與人文」的完美結合。許茂新表示，未來將運用此系統持續建置更多園區發展的動態資訊，歡迎更多中科之友造訪園區，深入體驗中科的多元風貌。