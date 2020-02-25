快訊

鑽石公主包機返台者1人發燒 已送往負壓隔離病房

紓困條例三讀／防疫照顧假無津貼 趴趴走最高罰百萬

IDC：2020全球ICT預算支出將成長6%

經濟日報 / 記者魏興中／即時報導

隨新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，全球ICT市場將如何發展，已是眾所關注的焦點。根據IDC最新的黑皮書（Black Book）研究結果顯示，2020年全球整體資訊通訊及電信支出年成長率為6個百分點，達到5.2萬億美元，資訊投資年成長率為5個百分點。然而考量到疫情爆發的不確定性，預期企業會緊縮短期投資，未來仍有向下修正的風險。

若排除智慧型手機，IT支出將由2019年的7%下降至2020年的4%；軟體支出成長則小幅從10%下降成不到9%；IT服務由4%下降至3%，整體放緩的主要原因是預期PC市場由軟體升級驅動的換機潮購買周期已經結束。

超大規模服務提供商，雲端基礎設施和數位服務提供商將繼續增加IT支出，以滿足終端用戶對雲端和數位服務的強勁需求。隨企業購買者越來越多地轉移其IT預算至IT即服務模式，預期雲端和數位服務將繼續以兩位數的速度增長。

IDC客戶洞察與分析部門計劃副總裁Stephen Minton表示：「2020年市場的成長動能主要取決於智慧型手機換機周期的量能，但此目前正受到COVID-19疫情爆發的威脅而有可能中斷。預測2020年PC銷售將比去年下降，伺服器、儲存設備支出投資將無法恢復到2018年的成長水平，軟體、IT服務和其他技術包括AI和物聯網則為重要的成長動能。」

隨著對數位轉型的投資繼續推動，IDC預計全球ICT市場將保持6％的年增長率，其成長將來自雲端服務，人工智慧等新興技術部署，而企業將繼續向數位化的長期過渡。

中國市場在疫情影響下，包括電子資訊、食品服務、零售、娛樂和旅遊等領域廣泛受到影響，許多公司將恢復營運的時間推遲到2月下旬。與2003年的SARS疫情相比，此次疫情對中國經濟的影響更大。

預計受影響最大的五個產業是分別是飯店餐飲服務業，旅遊業，批發零售業，運輸業和製造業。另外值得注意的是，疫情也將可能對醫療保健，政府，公共部門以及互聯網和新媒體等行業產生影響。

而與中國經濟相比，IDC預期疫情將對中國的ICT市場產生更大的影響，其中硬體市場及B2C相關產業受到的影響預期將比軟體市場和B2B來的大。

預計中國ICT市場在2020年第1季降幅將創歷史紀錄下降10%，PC和智慧型手機銷售則將至少下降30%，伺服器、網絡和儲存銷售將下降15% 。雖然人工智慧和巨量資料也將受到影響，但仍將保持成長。

疫情 智慧型手機 雲端服務

延伸閱讀

今年全球ICT預算支出將成長6% 仍有向下修正風險

IDC：肺炎衝擊中國PC手機Q1銷量估減三成

Hyundai與Kia研發全新ICT變速箱邏輯　顛覆傳統自排運作模式

美股狂瀉千點 台積電扮護國神山股價領先止跌回升

相關新聞

緯創全速復工 昆山廠8成供應鏈恢復

代工廠加速產能提升腳步，緯創（3231）繼祭出高額獎金徵才，確保足夠員工投入生產後，在供應鏈方面，據了解，目前緯創昆山廠得600家供應商，8成以上核心供應商已恢復生產。緯創也因為復工及防疫兼備，登上中國大陸官媒央視報導。

看好鴻海電動車布局 外資目標價喊到115元

鴻海集團（2317）強攻電動車，美系外資表示，隨著全球電動車滲透率提高，將成為鴻海新的成長引擎，同時，看好鴻海營益率將回升，因此，將評等由「中立」調高至「加碼」，目標價由95元調高至115元。

今年全球ICT預算支出將成長6% 仍有向下修正風險

隨新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，全球ICT市場將如何發展已是眾所關注的焦點。根據IDC最新的黑皮書（Blac...

IDC：肺炎衝擊中國PC手機Q1銷量估減三成

IDC今（25）日引用最新黑皮書研究發布新聞稿提到，預期新冠病毒肺炎疫情將對中國的ICT市場產生更大的影響，其中硬體市場...

緯創昆山廠 八成核心供應鏈已恢復生產

代工廠加速產能提升腳步，緯創（3231）繼祭出高額獎金徵才，確保足夠員工投入生產後，在供應鏈方面，據了解，目前緯創昆山廠...

「發現中科之美」攝影比賽揭曉 中科美景美不勝收

中科管理局主辦的「發現中科之美」攝影比賽，今（25）日舉行頒獎典禮，這次比賽迴響熱烈，總共有1,061件作品參賽，經專家...

技嘉 搶攻5G應用落地邊緣運算商機

板卡大廠技嘉（2376）攜手合作夥伴合攻5G商機，展示從智慧城市、智慧車聯網與自駕車、即時沉浸式體驗等三大面向應用，搶攻...

智邦招聘美商大將 加速擴大研發布局投資

全球網路和通訊設備設計製造領導廠商智邦科技（2345）宣布新任高層人事案與最新組織架構規劃案，其中包括創建技術長辦公室（...

疫情影響 研華退出德國嵌入式電子與工業電腦應用展

全球物聯網領導廠商研華公司（2395）今（25）日指出，為因應近期新型冠狀病毒（COVID-19）疫情於全球升溫並顧及員...

大立光家族控股公司合併 股權單一且集中化

股王大立光昨（24）日公告，大股東石安股份有限公司合併茂鈺後，存續的石安股份有限公司更名為茂鈺紀念股份有限公司。外界解讀，大立光林氏家族旗下兩家閉鎖型控股公司合併，有助於股權單一且集中化。

祥碩合作文曄 外資：有必要嗎

祥碩當白衣騎士助文曄對抗大聯大，里昂證券報告質疑，雙方合作效益沒那麼大，「結盟有必要嗎？」。砍祥碩到「賣出」，拖累祥碩昨（24）日重挫成唯一跌停股。不過也有外資力挺，摩根士丹利看好，認為折價換股僅對祥碩帶來短期衝擊，重申「優於大盤」及領先市場的1,069元目標價。

缺人、缺料 昌碩總座許世奇：最大挑戰

和碩旗下上海廠昌碩總經理許世奇表示，昌碩力拚全面復工之際，現階段最擔心將面對招工、原材料供應鏈供應不足等兩大問題，已在積極商請大陸官方協助協調。

熱門新聞

國巨晶片電阻 下月大漲八成

工具機國家隊助增產口罩抗疫 歸功3位靈魂人物

全聯經營層搬風 謝健南升副董、蔡篤昌任總座

台積徵才1,500人 全力衝刺5奈米製程

南山人壽董座杜英宗申報轉讓1萬張持股

台積電急徵逾1,500多個工程師及製程技術員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。