今年全球ICT預算支出將成長6% 仍有向下修正風險

隨新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，全球ICT市場將如何發展已是眾所關注的焦點。根據IDC最新的黑皮書（Black Book）研究結果顯示，2020年全球整體資訊通訊及電信支出（ICT Spending）年成長率為6個百分點，達到5.2萬億美元，資訊投資（IT Spending）年成長率為5個百分點。然而考量到疫情爆發的不確定性，預期企業會緊縮短期投資，未來仍有向下修正的風險。

若排除智慧型手機，IT支出將由2019年的7%下降至2020年的4%。軟體支出成長則小幅從10%下降成不到9%，IT服務由4%下降至3%，整體放緩的主要原因是預期PC市場由軟體升級驅動的換機潮購買週期已經結束。超大規模服務提供商（Hyperscale Service Provider），雲端基礎設施和數位服務提供商將繼續增加其IT支出，以滿足終端用戶對雲端和數位服務的強勁需求。而隨著企業購買者越來越多地轉移其IT預算至IT即服務模式，預期雲端和數位服務將繼續以兩位數的速度增長。

IDC客戶洞察與分析部門計劃副總裁Stephen Minton表示：「2020年市場的成長動能主要取決於智慧型手機換機周期的量能，但此目前正受到COVID-19疫情爆發的威脅而有可能中斷。預測2020年PC銷售將比去年下降，伺服器、儲存設備支出投資將無法恢復到2018年的成長水平，軟體、IT服務和其他技術包括AI和物聯網則為重要的成長動能。」

隨著對數位轉型的投資繼續推動，IDC預計全球ICT市場將保持6％的年增長率，其成長將來自雲端服務，人工智慧等新興技術部署，而企業將繼續向數位化的長期過渡。

中國市場在疫情影響下，包括電子資訊、食品服務、零售、娛樂和旅遊等領域廣泛受到影響，許多公司將恢復營運的時間推遲到2月下旬。與2003年的SARS疫情相比，此次疫情對中國經濟的影響更大。

預計受影響最大的五個產業是分別是飯店餐飲服務業，旅遊業，批發零售業，運輸業和製造業。另外值得注意的是，疫情也將可能對醫療保健，政府，公共部門以及互聯網和新媒體等行業產生影響。

而與中國經濟相比，IDC預期，疫情將對中國的ICT市場產生更大的影響，其中硬體市場及B2C相關產業受到的影響預期將比軟體市場和B2B來的大。

預計中國ICT市場在2020年第一季降幅將創歷史紀錄下降10％，PC和智慧型手機銷售則將至少下降30％，伺服器、網絡和儲存銷售將下降15％ 。雖然人工智慧和巨量資料也將受到影響，但仍將保持成長。