IDC：肺炎衝擊中國PC手機Q1銷量估減三成
IDC今（25）日引用最新黑皮書研究發布新聞稿提到，預期新冠病毒肺炎疫情將對中國的ICT市場產生更大的影響，其中硬體市場及B2C相關產業受到的影響預期將比軟體市場和B2B來的大。
IDC預計，中國ICT市場在2020年第1季降幅將創歷史紀錄下降10％，PC和智慧型手機銷售則將至少下降30％，伺服器、網絡和儲存銷售將下降15％ 。雖然人工智慧和巨量資料也將受到影響，但仍將保持成長。
IDC客戶洞察與分析部門計劃副總裁Stephen Minton也表示：「2020年市場的成長動能主要取決於智慧型手機換機周期的量能，但此目前正受到COVID-19疫情爆發的威脅而有可能中斷。預測2020年PC銷售將比去年下降，伺服器、儲存設備支出投資將無法恢復到2018年的成長水平，軟體、IT服務和其他技術包括AI和物聯網則為重要的成長動能。」
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