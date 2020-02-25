快訊

遭大車包夾！中彰快速道路連環車禍 轎車女駕駛亡、2童傷

疫情煞不住！南韓擬「隔離大邱」中國山東擬「隔離韓僑」

緯創昆山廠 八成核心供應鏈已恢復生產

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

代工廠加速產能提升腳步，緯創（3231）繼祭出高額獎金徵才，確保足夠員工投入生產後，在供應鏈方面，據了解，目前緯創昆山廠600家供應商，八成以上核心供應商已恢復生產。

緯創近期因復工及防疫兼備，登上中國大陸官媒央視報導，據了解，圍繞緯創昆山廠600多家供應商，八成以上核心供應商已經恢復生產。

緯創華東廠區總經理周泓任表示，希望能盡快把產能完全恢復，供應商也非常著急，但是整個產業鏈複雜度相當高，更需要（中國）政府協助把復產復工的腳步加快。

據昆山市政府統計，在當地緯創有41家一級產業供應商，310家二級供應商，還包含昆山市外6家供應商，及生活服務等配套商家。

不過，儘管供應商復工順利，但因各地地方政府防疫規定，在限制人員進出下，目前各大台系代工廠還是上演「搶人大戰」，尤其以沿海地帶，如上海、昆山、深圳等地最為嚴重。

包含鴻海、和碩、仁寶、緯創、廣達等各大代工廠紛紛祭出高額自薦／內薦獎勵政策，以緯創為例，只要滿足相關規定，自薦入職獎勵金達人民幣2,500元，內薦入職獎勵金更高達人民幣5,000元。廠商祭出重金，不僅希望增加新聘人員，同時也是穩住春節後離職潮。

在新冠肺炎尚未肆虐之前，緯創原先預期首季受到傳統性淡季影響，估筆電、桌上型電腦、顯示器季出貨量相較上一季皆會雙位數下滑，其中筆電因去年第4季出貨量較高，故今年首季下滑幅度會較明顯，惟伺服器業務僅個位數衰退。

惟在新冠肺炎導致2月延後開工，及交通運輸問題且人力吃緊下，第1季展望有所改變，預估包含筆電、桌上型電腦、顯示器、伺服器四大業務出貨量，相較去年第四季皆有兩成左右衰退。

緯創1月營收604.89億元，較去年同期衰退20.1%，月減29.8%。緯創指出，元月營收下滑主因春節工作天數減少，加上去年第4季拉貨較強勁，導致元月所有產品線出貨量下滑。

緯創

延伸閱讀

新冠肺炎影響軍事交流 星光部隊取消3月恆春進訓

防止疫情擴散 昆山台企復工有妙招

紅色鏈攻進iPhone組裝 衝擊和碩、緯創

和碩昆山廠留才 大手筆祭留任獎金人民幣4,500元

相關新聞

「發現中科之美」攝影比賽揭曉 中科美景美不勝收

中科管理局主辦的「發現中科之美」攝影比賽，今（25）日舉行頒獎典禮，這次比賽迴響熱烈，總共有1,061件作品參賽，經專家...

IDC：肺炎衝擊中國PC手機Q1銷量估減三成

IDC今（25）日引用最新黑皮書研究發布新聞稿提到，預期新冠病毒肺炎疫情將對中國的ICT市場產生更大的影響，其中硬體市場...

緯創昆山廠 八成核心供應鏈已恢復生產

代工廠加速產能提升腳步，緯創（3231）繼祭出高額獎金徵才，確保足夠員工投入生產後，在供應鏈方面，據了解，目前緯創昆山廠...

技嘉 搶攻5G應用落地邊緣運算商機

板卡大廠技嘉（2376）攜手合作夥伴合攻5G商機，展示從智慧城市、智慧車聯網與自駕車、即時沉浸式體驗等三大面向應用，搶攻...

智邦招聘美商大將 加速擴大研發布局投資

全球網路和通訊設備設計製造領導廠商智邦科技（2345）宣布新任高層人事案與最新組織架構規劃案，其中包括創建技術長辦公室（...

疫情影響 研華退出德國嵌入式電子與工業電腦應用展

全球物聯網領導廠商研華公司（2395）今（25）日指出，為因應近期新型冠狀病毒（COVID-19）疫情於全球升溫並顧及員...

大立光家族控股公司合併 股權單一且集中化

股王大立光昨（24）日公告，大股東石安股份有限公司合併茂鈺後，存續的石安股份有限公司更名為茂鈺紀念股份有限公司。外界解讀，大立光林氏家族旗下兩家閉鎖型控股公司合併，有助於股權單一且集中化。

祥碩合作文曄 外資：有必要嗎

祥碩當白衣騎士助文曄對抗大聯大，里昂證券報告質疑，雙方合作效益沒那麼大，「結盟有必要嗎？」。砍祥碩到「賣出」，拖累祥碩昨（24）日重挫成唯一跌停股。不過也有外資力挺，摩根士丹利看好，認為折價換股僅對祥碩帶來短期衝擊，重申「優於大盤」及領先市場的1,069元目標價。

缺人、缺料 昌碩總座許世奇：最大挑戰

和碩旗下上海廠昌碩總經理許世奇表示，昌碩力拚全面復工之際，現階段最擔心將面對招工、原材料供應鏈供應不足等兩大問題，已在積極商請大陸官方協助協調。

PC出貨衰退 衝擊代工廠

市調機構Canalys發布報告表示，受到新冠肺炎的影響，個人電腦（PC）出貨量第1季將衰退10.1%至20.6%，第2季再衰退8.9%到23.4%，包括廣達、仁寶、英業達與緯創等筆電代工廠恐首當其衝。

和碩上海廠復工率逾五成

iPhone主要代工廠和碩旗下上海廠昌碩復工狀況轉好，據了解，昌碩已有4萬名員工在崗投入生產，外界粗估復工率超過五成，優於業界平均的二至三成，不僅有助提升和碩業績，也對舒緩iPhone供貨缺口帶來正面挹注。

IDC：五大產業將受惠

IDC（國際數據資訊）昨（24）日指出，受新冠肺炎影響，2020年台灣ICT硬體市場面臨挑戰，但是部分市場正隨著疫情產生的行為改變，浮現出另一波發展機會。IDC預估，軟體、資安、雲端運算、儲存設備及電信市場五大產業將受惠。

熱門新聞

勞退新制58.6萬人領走退休金 一次領月領分別領這麼多

勞退新制退休金月領多少？ 先看平均餘命

國巨晶片電阻 下月大漲八成

工具機國家隊助增產口罩抗疫 歸功3位靈魂人物

全聯經營層搬風 謝健南升副董、蔡篤昌任總座

台積徵才1,500人 全力衝刺5奈米製程

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。