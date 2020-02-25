緯創昆山廠 八成核心供應鏈已恢復生產

代工廠加速產能提升腳步，緯創（3231）繼祭出高額獎金徵才，確保足夠員工投入生產後，在供應鏈方面，據了解，目前緯創昆山廠600家供應商，八成以上核心供應商已恢復生產。

緯創近期因復工及防疫兼備，登上中國大陸官媒央視報導，據了解，圍繞緯創昆山廠600多家供應商，八成以上核心供應商已經恢復生產。

緯創華東廠區總經理周泓任表示，希望能盡快把產能完全恢復，供應商也非常著急，但是整個產業鏈複雜度相當高，更需要（中國）政府協助把復產復工的腳步加快。

據昆山市政府統計，在當地緯創有41家一級產業供應商，310家二級供應商，還包含昆山市外6家供應商，及生活服務等配套商家。

不過，儘管供應商復工順利，但因各地地方政府防疫規定，在限制人員進出下，目前各大台系代工廠還是上演「搶人大戰」，尤其以沿海地帶，如上海、昆山、深圳等地最為嚴重。

包含鴻海、和碩、仁寶、緯創、廣達等各大代工廠紛紛祭出高額自薦／內薦獎勵政策，以緯創為例，只要滿足相關規定，自薦入職獎勵金達人民幣2,500元，內薦入職獎勵金更高達人民幣5,000元。廠商祭出重金，不僅希望增加新聘人員，同時也是穩住春節後離職潮。

在新冠肺炎尚未肆虐之前，緯創原先預期首季受到傳統性淡季影響，估筆電、桌上型電腦、顯示器季出貨量相較上一季皆會雙位數下滑，其中筆電因去年第4季出貨量較高，故今年首季下滑幅度會較明顯，惟伺服器業務僅個位數衰退。

惟在新冠肺炎導致2月延後開工，及交通運輸問題且人力吃緊下，第1季展望有所改變，預估包含筆電、桌上型電腦、顯示器、伺服器四大業務出貨量，相較去年第四季皆有兩成左右衰退。

緯創1月營收604.89億元，較去年同期衰退20.1%，月減29.8%。緯創指出，元月營收下滑主因春節工作天數減少，加上去年第4季拉貨較強勁，導致元月所有產品線出貨量下滑。