「發現中科之美」攝影比賽揭曉 中科美景美不勝收

中科管理局主辦的「發現中科之美」攝影比賽，今（25）日舉行頒獎典禮，這次比賽迴響熱烈，總共有1,061件作品參賽，經專家評審共選出40件獲獎作品，首獎獎金10萬元，總獎金超過24萬元。

前三名作品分別為趙令級「科技與休閒」、卓錫隆「綠能科技遇到親子遊」、李祐村「台中園區之美」，另有佳作、特別獎等獎項，典禮現場並展出脫穎而出的40件得獎作品，中科管理局同時也將得獎作品公布在「悠遊中科」FB上供大家欣賞。

中科管理局長許茂新表示，中部科學園區開發16年來除了營業額屢創新高外，同時也用心多層次營造園區景觀藝術及設施，希望園區能在生產、生活及生態面平衡發展。中科長期投入的成果日漸豐碩，也獲得很多民眾及廠商喜愛。

為讓更多人了解中科，中科管理局特別舉辦「發現中科之美」攝影比賽，希望藉此讓各界深入探究發掘出中科園區的多元美麗風貌，同時也讓民眾在網路就可欣賞到精采作品，進而吸引更多人走進中科、親近園區，共同體驗感受中科景觀綠美化、公共藝術及建築等多元風貌的美力。

此次比賽以中科台中、后里、虎尾、二林、中興（南核心區）等五處園區為攝影範圍；為展現在中科的美感體驗，發掘園區特色，主題除了雕塑、建築、景觀外，也特別設了中科人（職場身影）、幸福婚紗及上鏡佳偶、親子家庭、圖說短文等專題，以增加參與及互動。

這次參賽作品主題最熱門的是，造型具有高度科技感的「中科AI智慧機器人自造基地」，鈦合金球形屋頂建築宛如星際總部，目前正作為中科推動產業AI化的場域，訪賓都有深刻印象，而此次獲首獎的趙令級作品「科技與休閒」，即是以此建築物為背景。

公共藝術作品則以管理局右前方的「流動連結」大型鋼雕塑最受青睞，這件作品是以紅色流暢的線條，展現迎賓彩帶的熱情和園區蓬勃的氣勢，非常吸睛。

中間的鏡面鋼球，可與民眾進行映像互動，是已故藝術家李良仁的最後創作，開幕時蔡總統及吳念真等藝文界人士特別到場主持剪綵。