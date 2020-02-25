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技嘉 搶攻5G應用落地邊緣運算商機

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
MWC 2020取消舉辦，技嘉科技改以線上展出，展示加速5G應用落地的邊緣運算。 圖／技嘉提供
MWC 2020取消舉辦，技嘉科技改以線上展出，展示加速5G應用落地的邊緣運算。 圖／技嘉提供

板卡大廠技嘉（2376）攜手合作夥伴合攻5G商機，展示從智慧城市、智慧車聯網與自駕車、即時沉浸式體驗等三大面向應用，搶攻因應5G服務興起的邊緣運算商機。

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，2020 年世界行動通訊大會（MWC 2020）宣布停辦，技嘉轉以線上活動發表一系列新品，展示以伺服器、雲端解決方案為中心，應用在5G的落地應用。

技嘉董事長葉培城表示，由於應用端持續發展，目前市場上對於伺服器有許多需求，全球伺服器市場成長空間還很大；因此技嘉持續打造符合產業需求、支援不同處理器架構、低能耗、高效能且品質可靠穩固的伺服器產品，並推出各項解決方案。

隨著5G頻譜陸續開放，2020年各國更聚焦在5G應用發展，期待5G帶來的萬物聯網時代，技嘉運用5G智慧城市情境，呈現可作為邊緣運算平台使用的伺服器產品及相關的解決方案；以5G三大特性為基礎，挑選出具代表性的應用情境來呈現。

技嘉指出，如大型活動的即時沉浸式體驗、智慧車聯網與自駕車、及應用於智慧城市的新服務，讓使用者透過互動式內容，了解技嘉如何利用創新硬體設計、網路虛擬化技術在降低成本的同時，滿足5G的QoS要求。

與現有4G服務相比，5G能提供更大頻寬和更多容量的資料傳輸，在技嘉展示的應用情境裡，營運商使用具備強大運算力的G591伺服器部署本地邊緣雲，提供使用者VR虛擬實境體驗；透過多接取邊緣運算，在本地端進行高解析度的影像處理和數據發送，減少資料因網路傳遞、處理而產生的延遲和成本。

像是大型活動現場，透過5G網路直播8K影片或360度VR全景影像，即使觀眾位於表演場地後方甚至不在現場，都能同步感受與現場最前排觀眾相同的臨場體驗；技嘉在即將營運的台北流行音樂中心，參與了沉浸式360度虛擬演唱會的場域建置，領航隊運用技嘉伺服器部署邊緣運算平台，在本地端進行高速、大量資料處理，提供即時的運算回饋，達成同步呈現360度虛擬演唱會的現場體驗。

同時，透過技嘉與LimeNET合作的5G CrowdCell，來加強室內或偏遠地區的網路覆蓋率，5G CrowdCell 具有低功耗、體積小的特性，適用於無線網路服務部署，可延伸5G訊號傳送，讓在遠方的使用者也能透過新一代的行動網路技術，感受身歷其境的體感經驗。

運用5G高可靠、超低延遲的無線通訊，可以滿足如自駕車、智慧交通等對於延遲相當敏感的應用情境。技嘉運用H242伺服器在無線基地台站或交通要道附近的訊號接收點，創建本地邊緣雲，當所有自駕車輛連上網路後，可與相鄰車輛及周圍的公共設施，分享所有資訊情報，進一步透過AI人工智慧的推論能力做相關判斷。

因應5G網路所帶來的萬物聯網，越來越多的資訊將透過數位化轉換成大數據，傳遞到雲端資料中心儲存、運算與分析；技嘉也展示出多種具安全性且高效能的雲端資料中心解決方案。

在深度學習訓練系統（DNN Training）方面，技嘉結合邁爾凌科技為深度學習訓練所開發的AI訓練方案。VirtualStor 軟體定義儲存架構平台則整合希瑞科技的VirtualStor系列產品，提供相當好上手的資源管理系統，更有效降低建置成本。

根據Deloitte 2019年底發布的趨勢預測，認為2020年將是5G、AI人工智慧等趨勢議題落地的關鍵年，而GSMA也提供相關數據預測，至2020年AI人工智慧的市場規模可達700億美元，有望對全球消費者、企業和政府產生變革性影響，5G被視為能大大拓展AI人工智慧發展的通訊技術。

5G 技嘉

延伸閱讀

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