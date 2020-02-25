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智邦招聘美商大將 加速擴大研發布局投資

經濟日報 / 記者呂安涔／即時報導

全球網路和通訊設備設計製造領導廠商智邦科技（2345）宣布新任高層人事案與最新組織架構規劃案，其中包括創建技術長辦公室（CTO Office）以專注於未來新興技術發展，以及潛在技術夥伴合作機會。

董事會通過任命李寬澤先生出任智邦研發中心資深副總經理，負責帶領智邦集團整體研發團隊，主要任務包括定義技術發展路徑、制訂產品研發策略、強化產品開發實力、提升研發投資效益。

原任研發中心副總經理Michael Lane則將成為新設技術長辦公室的成員之一，擔任新技術研究發展副總經理，主要工作包含探索開拓新興科技發展機會，與全球策略合作夥伴以及科技新創企業緊密合作等。

全球網路通訊技術應用將出現一波變革浪潮，橫跨不同市場區隔的全IP網路架構產品需求持續湧現，加速驅動多樣化技術發展腳步，而智邦集團目前也已在雲端運算（Cloud computing），邊緣運算 （Edge computing），AI運算伺服器（AI computing server），軟體定義廣域網路（SD-WAN），智慧網卡（Smart NIC），矽光高效運算技術（ Silicon photonics），毫米波高頻通訊技術（ Millimeter Wave；MMW），行動通訊基地台路由技術（Mobile cell site routing） 等領域深入布局。

智邦(2345)，近來除了產品持續升級外，亦積極佈局開放網路架構進軍電信市場，預期未來效益將顯著發酵。現階段智邦在交換器ODM業務發展上持續成長，資料中心亦居市場領導地位，訂單能見度高，近來受惠大型網路公司的雲端資料中心採用開放架構網路設備，開放架構熱潮也正吹向電信產業，隨著電信業者大規模投入，目前5G白牌資料中心400G交換器升級與轉換需求提升，預估400G產品今年下半年度就能逐步出量。

智邦科技

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