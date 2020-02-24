華為Mate Xs亮相，定價約台幣8.2萬元

華為今晚發表升級版折疊機Mate Xs，由於在規格及功能上都較Mate X提高，訂價2,499歐元（約新台幣8.2萬元），比Mate X去年發表時價格逾8萬元還高。3月起在包括中國等全球市場陸續開賣；並預告3月26日如期在巴黎發表年度旗艦機P40系列。

今晚的線上發表會同時亮相華為新的平板電腦及筆電、路由器、5G CPE等多樣新品，即使面對外有被美國列為實體清單、內有中國新冠肺炎衝擊買氣，華為仍展現強烈企圖心。

華為消費者業務執行長余承東表示，迎接5G時代，華為去年發表首款折疊5G手機Mate X以及多款5G智慧手機，到元月為止，華為的5G手機發貨已達1,000萬支，今年仍將持續提高。新的Mate Xs採用麒麟990 5G處理器，效能更為提升，展開後為8吋全螢幕，螢幕強度也較前一代提升。

余承東指出，華為行動服務（HMS）下的AppGallery，已成為蘋果App Store及Google play以外第3大的平台，月活躍用戶已達4億，華為積極在不同國家與地區，與當地的開發者合作開發更多符合當地市場需求的應用，提供消費者新的選擇。並強調華為仍將全面支持Android與包括Google等美國多家長期夥伴的合作關係。