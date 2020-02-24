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科技部通過7件園區投資案 總金額8.4億

中央社 / 台北24日電

科技部科學園區審議會近日通過7件投資案，投資總額達新台幣8.418億元，產業類型橫跨生技醫療、精密機械與半導體。

科技部透過新聞稿指出，今天除通過7家投資案外，尚有10件廢止案、3件增加產品及營業項目案，另有7件增資案，合計增資新台幣41.264億元。

根據科技部提供的資料顯示，這次7家通過投資案的廠商，投資金額最高的是芯籟半導體股份有限公司，投資金額達6億元。科技部說明，該公司自行研發的數位訊號處理器（DSP）與低功耗微控制器（MCU）整合平台，有完整自主設計能力，不只可以帶動國內電源晶片產業升級，同時提供更完整的高階產品方案，合作帶動集團內各企業升級成長，推升台灣國際競爭力。

主要研發高階手術刀系統及耗材的久方生技股份有限公司，在中部科學園區投資金額1億元，藉由建立中部精密機械產業及台灣醫材的供應鏈能量，滿足全球手術刀市場走向無線以及高性價比的需求。

投資3000萬元的博鑫醫電股份有限公司新竹分公司，主要開發心律不整人工智能晶片（AI-Chip）應用於心電圖訊號擷取設備、心律不整診斷系統，以及心律不整即時診斷警報設備。

除了上述3家業者外，保佳利健康科技股份有限公司、創新服務股份有限公司、財團法人工業技術研究院及佛光大學等提出的投資案，均在這次審議通過。

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