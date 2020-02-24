奧圖碼163吋LED一體機 獲ISE 2020最佳產品

全球投影機專業品牌Optoma奧圖碼，日前在歐洲最大規模系統整合展ISE 2020 (Integrated Systems Europe 2020)，展示最新大尺寸畫面革新技術，推出全新QUAD系列QUADZILLA — FHDQ163吋LED一體機，更榮獲ISE 2020「Best of Show最佳產品」殊榮，以及多款超高亮度雷射光源、4K 智慧、專業工程暨家庭劇院等創新投影應用，提供彈性且多樣化的大尺寸畫面應用新選擇。

Optoma是全球DLP投影機第二大品牌，是中光電旗下投影機自有品牌。

奧圖碼亞太區協理吳俊佑表示，系統整合展ISE 2020是Optoma奧圖碼歐洲最重要的行銷業務推廣平台之一，提供向客戶和合作夥伴展示顯示技術的最新發展。推出全新QUAD系列QUADZILLA 一體機 （FHDQ163吋），同時展示了我們全系列LED一體機屏幕、商用、家用投影機種和IFPD系列解決方案。

奧圖碼強調，推出全新革命性QUAD系列QUADZILLA FHDQ163吋LED一體機，具備LED屏幕極輕薄、易組裝特性。提供163吋 (3.6 x 2.025 m) 絕佳Full HD LED廣視角精細大畫面，有效簡化整體安裝過程及時間，大幅降低專案成本。首度亮相即贏得現場媒體與消費市場的高度肯定，適用如會議室、展覽表演、影音播放廳等大型專業視聽場合。