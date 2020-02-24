肺炎疫情發展 IDC認為對台灣硬體產業衝擊較大

受新冠肺炎(COVID-19、武漢肺炎)疫情影響，資訊諮詢機構IDC(國際數據資訊)表示，2020台灣ICT硬體市場面臨挑戰，資安等五大市場浮現發展機會。但硬體產業將受到將大的影響。

IDC強調，新冠肺炎對全2020年總體經濟發展及ICT市場表現已經開始逐步調整修正，台灣ICT市場所受到的影響也開始浮現。由於疫情的發展難以捉模，目前尚無法預測其對於市場的最終影響，但根據全球疫情現況，對市場關鍵參與者行動的掌握以及基於長期對市場的觀察，對台灣ICT產業仍有看法。

首先，ICT硬體相關市場受到的影響與衝擊較其他產業來得大。因中國工廠停工，復工、復產率仍較低，以及中國各省市間封城管控下衍生的物流問題導致大部分的硬體出貨都受到了影響。另一方面，零組件包括PCB，機構件等供貨狀況也讓企業在供應鏈佈局上增添變數。

目前終端硬體裝置相關廠商雖在2月仍有庫存支撐，但3月後能見度仍低，未來幾個月仍充滿不確定性。台灣個人電腦(Personal Computing) 及顯示器(Monitor) 市場在第一季預計將受到較大影響，個人電腦方面桌上型電腦受到影響的程度預計將高於筆記型電腦。手機，平板及穿戴裝置因受到供應鏈影響第一季也遭遇較大挑戰。

列印市場方面，影印機(Copier)市場因八成產能皆來自中國，加上受到過年影響，廠商庫存備貨不多，預計一直到第二季都有出貨壓力。印表機(Printer)則因第一季庫存達70%，整體出貨較不受影響。耗材方面雖八成產能來自中國，但受到台灣通路庫存一般來說都處較高水位，預計出貨量不致受太大影響。

伺服器第1季雖因供應鏈影響而受到波及，但預計全年預測將不致受到太大影響。

雖然硬體產業受到較大衝擊，但IDC觀察到有部分市場正因疫情產生的市場行為改變浮現另一波發展機會，尤其體現在軟體，資安，雲端運算，儲存設備，以及電信市場。

資安市場方面，由於資安硬體代工多不在中國，影響有限。整體資安因受到線上會議需求、員工被隔離或在家工作情況增加影響，防疫性資安方案需求正逐步上升；遠端存取與控制，特權帳號管理與雲端資安監控分析等中長期發展機會值得關注。

IDC台灣總經理江芳韻表示，因應疫情，台灣至少有五類市場產生新的發展契機，包括遠端視訊、會議需求所衍生的協同合作及電商、廣告、供應鏈管理等相關軟體，還有支援此所需的雲端運算、防疫性資安、儲存設備與因應宅經濟所帶動的電信需求等，相關市場發展趨勢值得關注。值得一提的是，雖然旅遊及觀光等產業在上半年受到波及，但預計隨之而來的製造業回流以及製造業、零售業等產能、勞動力規劃需求浮現，IDC預料此將使得先進分析與人工智慧應用需求增加，也將是2020台灣市場值得關注的焦點。