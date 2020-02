中華電信語音隨身助理 入圍GSMA GLOMO Awards

中華電信24日表示,以創新開發協助視障朋友生活的「語音隨身助理」APP為主題的專案入圍GSMA GLOMO(Global Mobile) Awards 2020的「數位時代受信賴之最佳行動創新獎(Best Mobile Innovation for Building Trust in the Digital Age)」,凸顯創新應用實力備受國際肯定。

GSMA GLOMO Awards為GSMA所舉辦獎項,GSMA為國際著名的協會,全球有750家以上的行動業者會員,因此GSMA GLOMO Awards在國際行動業界有相當的聲譽與影響力,今年是第25屆,歷屆獲獎公司皆是行動通訊產業中重量級的領導業者,以2019年為例,得獎者包括愛立信、華為、韓國電信、三星、google等。

GSMA 執行長John Hoffman表示,GLOMO Awards提供一個世界舞台,表彰行動產業中最具啟發性和創新性的發展,特別是從5G、智慧聯網到新興市場創新和技術多樣性等各方面,都處於領先地位的公司,獎項吸引大量高質量的參賽作品,因此獲得提名是一項巨大的成就。

中華電信表示,「語音隨身助理」APP 友善、易於使用、符合視障朋友所需,所研發的軟體兼具擴充功能,能不斷升級、改進,且任何有中文使用介面的手機均能下載使用,沒有地域的限制,內容更是多樣齊全,包括鈔票辨識、生活物品辨識、雲端閱讀、公車動態資訊等,是視障朋友生活上最有力的科技幫手;同時隨著數位科技的不斷演進,「語音隨身助理」APP更結合多元創新技術,包括光學文字辨識( 簡稱OCR)、雲端科技、人工智能和大數據等。

「語音隨身助理」自2013年發表以來,有效地鼓勵視障人士使用網際網路,截至目前為止,台灣大約有逾5.6萬名視障人士,該應用程式下載次數已突破5.4萬,受到台灣視障人士的充分信任和歡迎。

中華電信表示,身為數位時代的領航員,以「縮短數位落差、創造數位機會」為職志,開發「語音隨身助理」APP就是運用本公司創新開發的思維與能力、協助視障朋友提高獨立處理生活事物的能力,以更融入社會並減少相關社會成本,確實落實本公司的服務宗旨,連結聯合國永續發展目標(SDGs)中第十項「減少不平等」目標;並實踐「身心障礙者權利公約」(The Convention on the Rights of Persons with Disabilities,簡稱CRPD)的精神、體現文化平等權利。

中華電信強調,有感於視障朋友生活上遭遇諸多不便,中華電信與「中華民國無障礙科技發展協會」及「淡江大學視障資源中心」合作,由無障礙協會與淡大協助從視障朋友的角度提出需求,中華電信研究院戮力運用最先進的行動技術,開發能確實提供視障朋友適切協助的「語音隨身助理」APP,真正嘉惠視障朋友。