快訊

實驗性抗新冠肺炎藥「瑞德西韋」 國衛院完成公克級合成

學測數學滿級分人數暴衝 大考中心主任請辭獲准

中華電信語音隨身助理 入圍GSMA GLOMO Awards

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

中華電信24日表示，以創新開發協助視障朋友生活的「語音隨身助理」APP為主題的專案入圍GSMA GLOMO(Global Mobile) Awards 2020的「數位時代受信賴之最佳行動創新獎(Best Mobile Innovation for Building Trust in the Digital Age)」，凸顯創新應用實力備受國際肯定。

GSMA GLOMO Awards為GSMA所舉辦獎項，GSMA為國際著名的協會，全球有750家以上的行動業者會員，因此GSMA GLOMO Awards在國際行動業界有相當的聲譽與影響力，今年是第25屆，歷屆獲獎公司皆是行動通訊產業中重量級的領導業者，以2019年為例，得獎者包括愛立信、華為、韓國電信、三星、google等。

GSMA 執行長John Hoffman表示，GLOMO Awards提供一個世界舞台，表彰行動產業中最具啟發性和創新性的發展，特別是從5G、智慧聯網到新興市場創新和技術多樣性等各方面，都處於領先地位的公司，獎項吸引大量高質量的參賽作品，因此獲得提名是一項巨大的成就。

中華電信表示，「語音隨身助理」APP 友善、易於使用、符合視障朋友所需，所研發的軟體兼具擴充功能，能不斷升級、改進，且任何有中文使用介面的手機均能下載使用，沒有地域的限制，內容更是多樣齊全，包括鈔票辨識、生活物品辨識、雲端閱讀、公車動態資訊等，是視障朋友生活上最有力的科技幫手；同時隨著數位科技的不斷演進，「語音隨身助理」APP更結合多元創新技術，包括光學文字辨識( 簡稱OCR)、雲端科技、人工智能和大數據等。

「語音隨身助理」自2013年發表以來，有效地鼓勵視障人士使用網際網路，截至目前為止，台灣大約有逾5.6萬名視障人士，該應用程式下載次數已突破5.4萬，受到台灣視障人士的充分信任和歡迎。

中華電信表示，身為數位時代的領航員，以「縮短數位落差、創造數位機會」為職志，開發「語音隨身助理」APP就是運用本公司創新開發的思維與能力、協助視障朋友提高獨立處理生活事物的能力，以更融入社會並減少相關社會成本，確實落實本公司的服務宗旨，連結聯合國永續發展目標(SDGs)中第十項「減少不平等」目標；並實踐「身心障礙者權利公約」(The Convention on the Rights of Persons with Disabilities，簡稱CRPD）的精神、體現文化平等權利。

中華電信強調，有感於視障朋友生活上遭遇諸多不便，中華電信與「中華民國無障礙科技發展協會」及「淡江大學視障資源中心」合作，由無障礙協會與淡大協助從視障朋友的角度提出需求，中華電信研究院戮力運用最先進的行動技術，開發能確實提供視障朋友適切協助的「語音隨身助理」APP，真正嘉惠視障朋友。

視障 中華電信 APP

延伸閱讀

中華電APP協助視障者 語音隨身助理受國際肯定

GSMA證實不會因MWC 2020停辦退款 3月底公布補償措施

視障搭捷運驚遇鹹豬手 捷警隊：已主動聯繫

台灣5G網路第二階段競標結束 中華電信預計最快7月開台營運

相關新聞

台灣大布局5G 與韓SK電訊簽MOU

5G競標落幕，業者積極為第3季5G開台備戰，台灣大哥大與韓國SK電訊（SKTelecom），今天宣布簽署2020合作備忘...

台達電 首季保守看

台達電（2308）受到新冠肺炎（COVID-19）影響，導致中國廠區延後開工及產能不足，影響首季營收，不過，法人指出，由於美國電信業者合併案有望通過，原先遞延的機台設備訂單有望在今年下半年發酵，將帶動台達電基地台電源出貨回升。

宏達電全年成長率 估增50%

因應新冠疫情，宏達電（2498）利用Vive Sync遠端視訊與溝通軟體舉行內部會議，且公司看好VR消費與商用市場成長潛能，全年成長率上看50%的強勁動能。

被動元件供需拉緊 國巨Q2稼動率拚逾70%

受惠5G手機的MLCC用量明顯提升，外資研判被動元件報價可望逐季調高，目前國巨（2327）稼動率已經陸續回升，力拚第二季拉高至七成後，全年的營運將重回成長軌道。

晶技「抗疫」有成 擴石英元件市占

台灣石英頻率元件大廠晶技（3042），近年持續布局5G相關產品，去年第三季產業營運動能回溫，營收表現持續成長，加上日系大廠相繼退出毛利較低產品，致使部分型號產品因而呈現供給吃緊。

南電積極增產 下半年不淡

IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電（8046）由於中高階產能位在台灣，因此受到新冠肺炎（COVID-19）影響較輕微，展望今年，南電看好5G網通設備、SiP載板以及HDI等市場商機，法人樂觀看待首季營運有望優於2019年第四季表現。

IDC：疫情推動新商機 這五大產業成新寵兒

隨著COVID-19新冠肺炎疫情持續攀升，全球對於2020年總體經濟發展及ICT市場表現已經開始逐步調整修正，台灣ICT...

IDC：受肺炎疫情影響 2020台灣ICT硬體市場面臨挑戰

隨著新冠肺炎疫情持續攀升，全球對於2020年總體經濟發展及ICT市場表現已經開始逐步調整修正，台灣I...

韓國疫情加劇 集邦：記憶體供應不受影響

新冠肺炎疫情延燒，韓國疫情加劇，市場關注台灣記憶體廠能否受惠轉單。集邦科技指出，韓國記憶體廠供貨不受影響，DRAM及NA...

華碩筆電蟬聯17年市占冠軍 延長感恩回饋活動

根據市調機構IDC最新研究結果顯示，華碩(2357) 筆記型電腦及桌上型電腦雙雙稱霸2019年台灣市場銷售第一；其中，筆...

松果購物揭曉去年年報 全年獲利年增113%

松果購物（6740）今（24）日公告去年（2019年）年報，累計全年營收約2.89億元，年增92%；稅後純益1,092萬...

疫情影響3月MLCC供給吃緊 第3季台廠價格看漲

被動元件MLCC供給緊俏，加上新冠肺炎疫情影響，法人預估到3月供給仍面臨不足，第1季現貨價格上揚，到第3季是原廠漲價週期...

熱門新聞

群創大突破 打進蘋果鏈

南韓疫情燒…台系面板、半導體 將迎轉單

疫情大亂日韓行程…3關鍵決定旅平險賠不賠

告急！ 疫情牽動供應鏈 越南台商恐斷料

勞退新制退休金月領多少？ 先看平均餘命

聯電22奈米 獲聯發科大單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。