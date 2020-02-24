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遠傳推AWS限時優惠 助企業拚經濟省荷包

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

遠傳電信宣布，3月推出為期3個月的「AWS雲端服務─2020尊榮回饋」限時優惠，並於即日起提供企業客戶預約洽詢，協助企業客戶在智慧化、合身合用、資安無慮的環境下拚經濟兼顧省荷包，不論新舊客戶，5月底前申辦都可享雲端託管前5個月免費，新用戶還有機會可享上限600美元的首月月租費免費優惠。

遠傳表示，AWS雲端服務是遠傳與國際大廠Amazon合作所提供的雲端服務（Amazon Web Services），遠傳在去年領先成為全台第一家、全球第二家取得AWS的代管服務供應商專業認證（ MSP）的電信業者。遠傳憑著AWS MSP官方認證、電信等級機房設施與維運能力，以一站式服務協助企業規劃多元雲端解決方案與完善的資訊安全服務。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳積極拓展雲端策略合作夥伴布局，遠傳雲端團隊與子公司博弘雲端科技共具有將近400張AWS雲端專業證照，成為全台具備最多也最完整雲端架構師、專案管理師的雲端維運團隊。

曾詩淵指出，遠傳能提供客戶專業雲端顧問、機房異地備份備援以及AWS專用網路連線的服務，協助解決傳統雲託管服務環境監控不易、機房維護成本高昂、資安顧慮等企業營運痛點，期望能協助企業降低使用多元雲端服務的技術門檻，優化既有營運流程，成為企業數位升級與成長的最佳夥伴。

雲端服務 遠傳電信 資安

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