台積電急徵逾1,500多個工程師及製程技術員

勞動部今（24）日指出，台積電在台灣就業通大舉徵才超過1,500多個職缺，工作內容多為半導體工程師、設備工程師、光學工程師及製程技術員等。

勞動部勞動力發展署指出，友達光電的製程設備工程師薪資上看65K，且公司提供全國首創「維力中心」，提供專業醫護團隊為員工的健康把關，建議年後想轉職的民眾可以好好把握。

儘管新冠肺炎疫情影響今年轉職潮，勞動部表示，鑑於日前政府持續推動五加二產業創新計畫，於智慧機械中納入人工智慧(AI)產業、擴大5G布局與半導體與積體電路設計，以及延續推動投資台灣三大方案等影響因素，使製造業於109年前景看好。

勞動部指出，「製造業」今年年1月新登記求才人數為32,592人，相較於上個月成長幅度增加9.12％，其中「電子零組件製造業」占所有製造業約3成，較上年同月成長71.65％。