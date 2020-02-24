快訊

韓國提升至第三級警告 明起返國入境須居家檢疫14天

國內新冠肺炎又新增兩病例！案27太太和小兒子感染

大立光大股東石安併茂鈺 更名為茂鈺紀念股份有限公司

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

大立光今（24）日公告，原法人董事茂鈺紀念股份有限公司與石安股份有限公司因合併而消滅，由合併後存續公司石安股份有限公司接續原職務，同時石安股份有限公司更名為茂鈺紀念股份有限公司，並重新指派代表人。

因法人董事異動，推舉董事長及副董事長，分別由大立光電(股)公司董事長林恩舟及大立光電(股)公司副董事長林恩平接任。

針對上述異動，大立光表示，為大股東內部股權規劃。大立光併公告今年6月10日將召開股東常會。

因應家族傳承，大立光林氏家族創辦人林耀英、董事長林恩舟及其配偶、執行長林恩平在2018年9月成立閉鎖型控股公司-茂鈺紀念股份有限公司，移轉四人持股，茂鈺持股6.47%，一躍成為最大單一法人股東，去年大立光6月股東會改選，董事會結構轉變，除了董事席次由七席限縮為五席外，林耀英父子三人均由自然人轉為茂鈺公司的法人代表。

礙於公司法第131條函釋內容，林氏家族於去年9月24日申報轉讓持股至新成立閉鎖型控股公司石安股份有限公司，四人合計轉讓持股1萬236張，占總持股7.63%。

此次由石安併購茂鈺之後，再更名為茂鈺紀念股份有限公司，讓林氏家族的股權得以單一化，合併後的茂鈺紀念股份有限公司持股達14.1%，成為大立光最大單一法人股東。

大立光 股東會

延伸閱讀

假積到休不完…醫護出國半年前就得申請

雇主若違法 最高罰30萬、公布姓名

部分醫院平時就有休假限制 要出國半年前報備

銀保監會 結束接管安邦集團

相關新聞

台灣大布局5G 與韓SK電訊簽MOU

5G競標落幕，業者積極為第3季5G開台備戰，台灣大哥大與韓國SK電訊（SKTelecom），今天宣布簽署2020合作備忘...

台達電 首季保守看

台達電（2308）受到新冠肺炎（COVID-19）影響，導致中國廠區延後開工及產能不足，影響首季營收，不過，法人指出，由於美國電信業者合併案有望通過，原先遞延的機台設備訂單有望在今年下半年發酵，將帶動台達電基地台電源出貨回升。

宏達電全年成長率 估增50%

因應新冠疫情，宏達電（2498）利用Vive Sync遠端視訊與溝通軟體舉行內部會議，且公司看好VR消費與商用市場成長潛能，全年成長率上看50%的強勁動能。

被動元件供需拉緊 國巨Q2稼動率拚逾70%

受惠5G手機的MLCC用量明顯提升，外資研判被動元件報價可望逐季調高，目前國巨（2327）稼動率已經陸續回升，力拚第二季拉高至七成後，全年的營運將重回成長軌道。

晶技「抗疫」有成 擴石英元件市占

台灣石英頻率元件大廠晶技（3042），近年持續布局5G相關產品，去年第三季產業營運動能回溫，營收表現持續成長，加上日系大廠相繼退出毛利較低產品，致使部分型號產品因而呈現供給吃緊。

南電積極增產 下半年不淡

IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電（8046）由於中高階產能位在台灣，因此受到新冠肺炎（COVID-19）影響較輕微，展望今年，南電看好5G網通設備、SiP載板以及HDI等市場商機，法人樂觀看待首季營運有望優於2019年第四季表現。

IDC：疫情推動新商機 這五大產業成新寵兒

隨著COVID-19新冠肺炎疫情持續攀升，全球對於2020年總體經濟發展及ICT市場表現已經開始逐步調整修正，台灣ICT...

IDC：受肺炎疫情影響 2020台灣ICT硬體市場面臨挑戰

隨著新冠肺炎疫情持續攀升，全球對於2020年總體經濟發展及ICT市場表現已經開始逐步調整修正，台灣I...

韓國疫情加劇 集邦：記憶體供應不受影響

新冠肺炎疫情延燒，韓國疫情加劇，市場關注台灣記憶體廠能否受惠轉單。集邦科技指出，韓國記憶體廠供貨不受影響，DRAM及NA...

華碩筆電蟬聯17年市占冠軍 延長感恩回饋活動

根據市調機構IDC最新研究結果顯示，華碩(2357) 筆記型電腦及桌上型電腦雙雙稱霸2019年台灣市場銷售第一；其中，筆...

松果購物揭曉去年年報 全年獲利年增113%

松果購物（6740）今（24）日公告去年（2019年）年報，累計全年營收約2.89億元，年增92%；稅後純益1,092萬...

疫情影響3月MLCC供給吃緊 第3季台廠價格看漲

被動元件MLCC供給緊俏，加上新冠肺炎疫情影響，法人預估到3月供給仍面臨不足，第1季現貨價格上揚，到第3季是原廠漲價週期...

熱門新聞

群創大突破 打進蘋果鏈

南韓疫情燒…台系面板、半導體 將迎轉單

疫情大亂日韓行程…3關鍵決定旅平險賠不賠

告急！ 疫情牽動供應鏈 越南台商恐斷料

聯電22奈米 獲聯發科大單

勞退新制退休金月領多少？ 先看平均餘命

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。