大立光大股東石安併茂鈺 更名為茂鈺紀念股份有限公司

大立光今（24）日公告，原法人董事茂鈺紀念股份有限公司與石安股份有限公司因合併而消滅，由合併後存續公司石安股份有限公司接續原職務，同時石安股份有限公司更名為茂鈺紀念股份有限公司，並重新指派代表人。

因法人董事異動，推舉董事長及副董事長，分別由大立光電(股)公司董事長林恩舟及大立光電(股)公司副董事長林恩平接任。

針對上述異動，大立光表示，為大股東內部股權規劃。大立光併公告今年6月10日將召開股東常會。

因應家族傳承，大立光林氏家族創辦人林耀英、董事長林恩舟及其配偶、執行長林恩平在2018年9月成立閉鎖型控股公司-茂鈺紀念股份有限公司，移轉四人持股，茂鈺持股6.47%，一躍成為最大單一法人股東，去年大立光6月股東會改選，董事會結構轉變，除了董事席次由七席限縮為五席外，林耀英父子三人均由自然人轉為茂鈺公司的法人代表。

礙於公司法第131條函釋內容，林氏家族於去年9月24日申報轉讓持股至新成立閉鎖型控股公司石安股份有限公司，四人合計轉讓持股1萬236張，占總持股7.63%。

此次由石安併購茂鈺之後，再更名為茂鈺紀念股份有限公司，讓林氏家族的股權得以單一化，合併後的茂鈺紀念股份有限公司持股達14.1%，成為大立光最大單一法人股東。