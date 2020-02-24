IDC預測 新冠病毒衝擊台灣ICT硬體市場

IDC（國際數據資訊）今日發布預測，受新冠病毒COVID-19（新冠肺炎）疫情影響將衝擊2020台灣ICT硬體市場面臨挑戰，尤其是台灣個人電腦(Personal Computing) 及顯示器(Monitor) 市場在第1季預計將受到較大影響，至於資安等五大市場則浮現發展機會。

根據全球疫情現況，對市場關鍵參與者行動的掌握以及基於長期對市場的觀察，IDC針對疫情對2020年台灣ICT市場的影響提出了以下預測與分析。

IDC預測，硬體相關市場面臨較大挑戰整體而言，ICT硬體相關市場受到的影響與衝擊較其他產業來得大。因中國工廠停工，復工、復產率仍較低，以及中國各省市間封城管控下衍生的物流問題導致大部分的硬體出貨都受到了影響。

IDC提到，台灣個人電腦(Personal Computing) 及顯示器(Monitor) 市場在第1季預計將受到較大影響，個人電腦方面桌上型電腦受到影響的程度預計將高於筆記型電腦。

至於手機，平板及穿戴裝置，IDC認為，受到供應鏈影響第一季也遭遇較大挑戰，另外影印機(Copier)市場因八成產能皆來自中國，加上受到過年影響，廠商庫存備貨不多，預計一直到第2季都有出貨壓力。

印表機(Printer)方面，IDC估計，因第一季庫存達70%，整體出貨較不受影響。耗材方面雖八成產能來自中國，但受到台灣通路庫存一般來說都處較高水位，預計出貨量不致受太大影響。伺服器第一季雖因供應鏈影響而受到波及，但預計全年預測將不致受到太大影響。

另一方面，軟體，雲端，資安，儲存設備，電信市場面臨發展機會雖然硬體產業受到較大衝擊，但IDC觀察到有部分市場正因疫情產生的市場行為改變浮現另一波發展機會。

IDC台灣總經理江芳韻也表示，因應疫情，台灣至少有五類市場產生新的發展契機，包括遠端視訊、會議需求所衍生的協同合作及電商、廣告、供應鏈管理等相關軟體，還有支援此所需的雲端運算、防疫性資安、儲存設備與因應宅經濟所帶動的電信需求等，相關市場發展趨勢值得關注。