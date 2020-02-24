疫情衝擊ICT硬體出貨 PCB、機構件供貨牽動供應鏈布局

新冠肺炎疫情持續攀升，全球對於2020年總體經濟發展及ICT市場表現已經開始逐步調整修正，台灣ICT市場所受到的影響也開始浮現，IDC認為，ICT硬體相關市場受到的影響與衝擊較其他產業大，中國封城控管影響大部分的硬體出貨，零組件包括PCB，機構件等供貨狀況也讓企業在供應鏈布局上增添變數。

IDC表示，由於疫情的發展難以捉模，目前尚無法預測其對於市場的最終影響，但根據全球疫情現況，對市場關鍵參與者行動的掌握及基於長期對市場的觀察，IDC 針對疫情對2020年台灣ICT市場的影響提出預測與分析。

IDC預測，整體而言，ICT硬體相關市場受到的影響與衝擊較其他產業來得大。因中國工廠停工，復工、復產率仍較低，及中國各省市間封城管控下衍生的物流問題導致大部分的硬體出貨都受到了影響。

另一方面，零組件包括PCB，機構件等供貨狀況也讓企業在供應鏈佈局上增添變數。目前終端硬體裝置相關廠商雖在2月仍有庫存支撐，但3月後能見度仍低，未來幾個月仍充滿不確定性。

IDC表示，台灣個人電腦(Personal Computing) 及顯示器(Monitor) 市場在第1季預計將受到較大影響，個人電腦方面桌上型電腦受到影響的程度預計將高於筆記型電腦。手機，平板及穿戴裝置因受到供應鏈影響第1季也遭遇較大挑戰。

列印市場方面，影印機(Copier)市場因8成產能都來自中國，加上受到過年影響，廠商庫存備貨不多，預計一直到第2季都有出貨壓力。印表機(Printer)則因第1季庫存達70%，整體出貨較不受影響。

耗材方面雖8成產能來自中國，但受到台灣通路庫存一般來說都處較高水位，預計出貨量不致受太大影響。伺服器第1季雖因供應鏈影響而受到波及，但預計全年預測將不致受到太大影響。