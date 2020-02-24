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新冠肺炎疫情下 五大市場浮現發展機會

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

IDC針對新冠肺炎疫情對台灣ICT市場的影響提出分析，認為雖然硬體產業受到較大衝擊，但IDC觀察到有部分市場正因疫情產生的市場行為改變，浮現另一波發展機會，尤其是在軟體、資安雲端運算、儲存設備、及電信市場。

由於受到疫情影響，大部分企業都避免員工在企業內外部與人直接接觸的機會，因此線上會議，遠端教學的需求正逐步升溫，觸發企業及教育市場中，協同合作軟體(Collaboration)的發展機會。

另外為降低面對面的採購互動，電子商務(Digital Commerce)與廣告服務(Advertisement Application)等CRM相關軟體商機也逐步浮現。為更精準的掌控供應鏈狀況，SCM(供應鏈管理)投資力度也正加大。

資安市場方面，由於資安硬體代工多不在中國，影響有限。整體資安因受到線上會議需求、員工被隔離或在家工作情況增加影響，防疫性資安方案需求正逐步上升；遠端存取與控制，特權帳號管理與雲端資安監控分析等中長期發展機會值得關注。

雖然大部分硬體終端市場供應鏈發展受到影響，但疫情爆發也促使企業開始重新思考業務連續性的重要，基於此開始檢視儲存設備(Storage)是否能支援更好的遠端控制跟管理，另外企業對中國與台灣兩地資料同步備分的討論也越來越多，也為儲存設備帶來的新的發展機會。

電信市場方面，受到開學延後，及企業在家上班，員工隔離情況增加影響，反而觸發小額付費、app內購等採購行為，在第1季呈現新的發展機會。

IDC預計台灣ICT硬體相關市場因受到供應鏈發展及復工、復產布局限制，今年上半年將普遍受到影響；因此，因應疫情影響所產生新的市場行為也產生新的商機；IDC台灣總經理江芳韻表示，「因應疫情，台灣至少有五類市場產生新的發展契機，包括遠端視訊、會議需求所衍生的協同合作及電商、廣告、供應鏈管理等相關軟體，還有支援此所需的雲端運算、防疫性資安、儲存設備與因應宅經濟所帶動的電信需求等，相關市場發展趨勢值得關注」。

值得一提的是，雖然旅遊及觀光等產業在上半年受到波及，但預計隨之而來的製造業回流及製造業、零售業等產能、勞動力規劃需求浮現，IDC預料，將使得先進分析與人工智慧應用需求增加，將是今年台灣市場值得關注的焦點。

資安 疫情 雲端運算

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