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IDC：疫情推動新商機 這五大產業成新寵兒

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

隨著COVID-19新冠肺炎疫情持續攀升，全球對於2020年總體經濟發展及ICT市場表現已經開始逐步調整修正，台灣ICT市場所受到的影響也開始浮現。由於疫情的發展難以捉模，目前尚無法預測其對於市場的最終影響，但根據全球疫情現況，對市場關鍵參與者行動的掌握以及基於長期對市場的觀察，軟體、雲端、資安、儲存設備、電信市場將具有發展機會。

IDC指出，雖然硬體產業受到較大衝擊，但IDC觀察到有部分市場正因疫情產生的市場行為改變浮現另一波發展機會，尤其體現在軟體，資安，雲端運算，儲存設備，以及電信市場。

由於受到疫情影響，大部分企業都避免員工在企業內外部與人直接接觸的機會，因此線上會議，遠端教學的需求正逐步升溫，此也觸發了特別是企業及教育市場中，協同合作軟體(Collaboration)的發展機會。另外為降低面對面的採購互動，電子商務(Digital Commerce)與廣告服務(Advertisement Application)等CRM相關軟體商機也逐步浮現。而為更精準的掌控供應鏈狀況，SCM(供應鏈管理)投資力度也正加大。

資安市場方面，由於資安硬體代工多不在中國，影響有限。整體資安因受到線上會議需求、員工被隔離或在家工作情況增加影響，防疫性資安方案需求正逐步上升；遠端存取與控制，特權帳號管理與雲端資安監控分析等中長期發展機會值得關注。

雖然大部分硬體終端市場供應鏈發展受到影響，但疫情爆發也促使企業開始重新思考業務連續性的重要，基於此開始檢視儲存設備(Storage)是否能支援更好的遠端控制跟管理，另外企業對中國與台灣兩地資料同步備分的討論也越來越多，也為儲存設備帶來的新的發展機會。

電信市場方面，受到開學延後，以及企業在家上班，員工隔離情況增加影響，反而觸發了小額付費、app內購等採購行為，在第一季呈現新的發展機會。

IDC台灣總經理江芳韻表示，因應疫情，台灣至少有五類市場產生新的發展契機，包括遠端視訊、會議需求所衍生的協同合作及電商、廣告、供應鏈管理等相關軟體，還有支援此所需的雲端運算、防疫性資安、儲存設備與因應宅經濟所帶動的電信需求等，相關市場發展趨勢值得關注。

值得一提的是，雖然旅遊及觀光等產業在上半年受到波及，但預計隨之而來的製造業回流以及製造業、零售業等產能、勞動力規劃需求浮現，IDC預料此將使得先進分析與人工智慧應用需求增加，也將是2020台灣市場值得關注的焦點。

資安 疫情 雲端運算

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