快訊

滯湖北血友病少年和母親 晚間近11點搭長榮抵台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

IDC：受肺炎疫情影響 2020台灣ICT硬體市場面臨挑戰

經濟日報 / 記者 蕭君暉/台北即時報導

隨著新冠肺炎疫情持續攀升，全球對於2020年總體經濟發展及ICT市場表現已經開始逐步調整修正，台灣ICT市場所受到的影響也開始浮現。由於疫情的發展難以捉模，市調機構IDC表示，目前尚無法預測其對於市場的最終影響，但根據全球疫情現況，IDC針對疫情對2020年台灣ICT市場的影響提出了以下預測。

整體而言，ICT硬體相關市場受到的影響與衝擊較其他產業來得大。因中國工廠停工，復工、復產率仍較低，以及中國各省市間封城管控下衍生的物流問題導致大部分的硬體出貨都受到了影響。另一方面，零組件包括PCB，機構件等供貨狀況也讓企業在供應鏈佈局上增添變數。

目前終端硬體裝置相關廠商雖在二月仍有庫存支撐，但三月後能見度仍低，未來幾個月仍充滿不確定性。台灣個人電腦(Personal Computing) 及顯示器(Monitor) 市場在第一季預計將受到較大影響，個人電腦方面桌上型電腦受到影響的程度預計將高於筆記型電腦。手機，平板及穿戴裝置因受到供應鏈影響第一季也遭遇較大挑戰。

列印市場方面，影印機(Copier)市場因八成產能皆來自中國，加上受到過年影響，廠商庫存備貨不多，預計一直到第二季都有出貨壓力。印表機(Printer)則因第一季庫存達70%，整體出貨較不受影響。耗材方面雖八成產能來自中國，但受到台灣通路庫存一般來說都處較高水位，預計出貨量不致受太大影響。伺服器第一季雖因供應鏈影響而受到波及，但預計全年預測將不致受到太大影響。

疫情 IDC 顯示器

延伸閱讀

赴以色列朝聖團疑交叉感染 29韓人返國確診新冠肺炎

新冠肺炎衝擊 弱勢團體募款難資金缺口大

朝野初步共識 新冠肺炎紓困條例名稱加COVID-19

新冠肺炎康復速度不如預期 公衛籲提升醫療量能

相關新聞

韓國疫情加劇 集邦：記憶體供應不受影響

新冠肺炎疫情延燒，韓國疫情加劇，市場關注台灣記憶體廠能否受惠轉單。集邦科技指出，韓國記憶體廠供貨不受影響，DRAM及NA...

IDC：疫情推動新商機 這五大產業成新寵兒

隨著COVID-19新冠肺炎疫情持續攀升，全球對於2020年總體經濟發展及ICT市場表現已經開始逐步調整修正，台灣ICT...

IDC：受肺炎疫情影響 2020台灣ICT硬體市場面臨挑戰

隨著新冠肺炎疫情持續攀升，全球對於2020年總體經濟發展及ICT市場表現已經開始逐步調整修正，台灣I...

華碩筆電蟬聯17年市占冠軍 延長感恩回饋活動

根據市調機構IDC最新研究結果顯示，華碩(2357) 筆記型電腦及桌上型電腦雙雙稱霸2019年台灣市場銷售第一；其中，筆...

松果購物揭曉去年年報 全年獲利年增113%

松果購物（6740）今（24）日公告去年（2019年）年報，累計全年營收約2.89億元，年增92%；稅後純益1,092萬...

疫情影響3月MLCC供給吃緊 第3季台廠價格看漲

被動元件MLCC供給緊俏，加上新冠肺炎疫情影響，法人預估到3月供給仍面臨不足，第1季現貨價格上揚，到第3季是原廠漲價週期...

搶5G開台 電信三雄設備採購商機開跑

台灣首次5G競標結果出爐，5G設備商機也正式引爆，中華電公告國內首張5G設備採購訂單，由中華電向諾基亞及愛立信分別下訂新...

群創大突破 打進蘋果鏈

群創Mini LED布局大突破，傳已送樣蘋果，準備搭載在下半年推出的最新款iPad Pro平板，大咬蘋果商機，是群創首度與蘋果的零組件供應合作案。

面板雙虎營運 三利多

面板雙虎群創、友達近期受惠大尺寸面板報價止跌反彈、搶攻利基型產品逐步邁入收成，及南韓新冠肺炎擴散有望帶來轉單效應等三大正面因素助攻，營運浮現轉機。

聯電22奈米 獲聯發科大單

聯電12吋廠大單報到，甫到位的最新22奈米製程，接獲聯發科物聯網應用晶片大單，總量高達1萬片，預計第2季開始出貨。聯電近期12吋廠接單屢傳捷報，包括三星、聯詠等大廠訂單陸續到手，伴隨聯發科新訂單落袋，三大客戶訂單到位，營運動能強勁。

聯電8吋廠訂單 源源不絕

聯電12吋廠接單屢傳捷報之餘，旗下8吋廠訂單更是源源不絕，出現供不應求盛況。近期中國大陸籠罩新冠肺炎疫情蔓延陰霾，衝擊當地以8吋晶圓為主的晶圓代工產業發展，聯電等台灣業者新增轉單效應可期，更進一步提升產能利用率。

鴻海威州廠出貨 推咖啡聯網設備

鴻海美國威斯康辛廠區設廠以來，首套軟硬整合產品正式出貨，應用於咖啡零售行業。鴻海集團攜手美國Briggo咖啡團隊，將提供不打烊咖啡機器人的製造設計服務，由鴻海集團提供軟硬整合咖啡聯網AI整套設備。

熱門新聞

群創大突破 打進蘋果鏈

南韓疫情燒…台系面板、半導體 將迎轉單

疫情大亂日韓行程…3關鍵決定旅平險賠不賠

告急！ 疫情牽動供應鏈 越南台商恐斷料

聯電22奈米 獲聯發科大單

面板雙虎營運 三利多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。