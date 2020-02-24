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松果購物揭曉去年年報 全年獲利年增113%

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
松果購物揭曉去年年報，全年年成長113%，今年挑戰持續成長。圖／松果提供
松果購物揭曉去年年報，全年年成長113%，今年挑戰持續成長。圖／松果提供

松果購物（6740）今（24）日公告去年（2019年）年報，累計全年營收約2.89億元，年增92%；稅後純益1,092萬，年增113%，再創新高，每股純益（EPS）為0.72元；持股53.84%的母公司創業家兄弟（8044），可望受惠。展望今年，松果將以「3+3」為目標，把拓展消費者體驗模式做為核心思維，將科技力發揮到最大，力拚上櫃。

松果近年成長力道強勁，基期越來越高，今年同樣面臨成長挑戰。松果董事長郭家齊日前宣言，將以四大策略全力維持成長力道，包括商品數（SKU）衝破百萬件、強化站上5,000家廠商的行銷力和競爭力、採集客式行銷強化自然搜尋與品牌內容導流，以及透過AI（人工智慧）+5G應用打造更具溫度的個人化消費歷程等。

「要締造消費者、廠商和平台三贏的局面！」郭家齊指出，今年將以深化AI與大數據運用，優化消費旅程，打造最貼近消費者個人化體驗與情境應用；提高平台SKU數，滿足消費者「一站購足」需求，以長尾效應帶來商業契機；最後，透過平台消費者評價機制促動購買力，讓大數據應用發揮至最大價值。

松果去年挺進興櫃市場，以「輕資產」﹑「AI個人化」﹑「消費者導向」三大策略方針，帶動整體營收成長幅度，上櫃是今年最大目標。今年1月，松果受惠農曆新年效應挹注，1月營收2,845萬元，月減14.6%，年增26.24%；成交額（GMV）達1.87億元；雙雙再創歷年同期新高紀錄。

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