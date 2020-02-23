組裝廠 加速建大陸以外基地

中國大陸新冠肺炎疫情持續延燒，促使組裝廠加快開出非大陸產能，之前舉棋不定，考慮是否遷出部分產能至非大陸地區的組裝廠，在Google與微軟等品牌客戶要求下，也加快腳步設立非大陸的生產據點，將使組裝廠全球布局更完整，但分散據點後，組裝廠經營成本也將跟著上升。

據了解，由於大陸重慶與成都地方政府管制嚴格，使電子業復工進度緩慢，重慶又是筆電生產重鎮，在客戶要求下，廣達去年底建立泰國生產線，已開始量產，主要生產消費性電子產品，廣達泰國廠由於是24小時連續裝機，也創下兩個月試產，三個月量產的紀錄。

另外，廣達台灣廠目前生產主力仍是伺服器，但之前筆電等產品已在台灣廠試產，若品牌客戶有需要，也可啟動量產，這方面還要看客戶需求而定。

至於和碩，宣布將投資1.5億美元（逾新台幣45億元）設立越南子公司。和碩是此波新冠肺炎疫情擴散後，第一家宣布大規模在非大陸投資的台灣指標電子代工廠。

仁寶越南廠一期廠房將在下季滿載，該公司立即規劃在越南興建二期廠房，預計2020年底量產，越南二廠面積比一廠大一倍，將以消費電子產品為生產主力。智易租用仁寶越南廠生產線，將在2021年第2季歸還。

緯創原規劃在菲律賓擴產，後來進度延宕，並宣布將以4,500萬美元 （約新台幣13.5億元） 在越南設立子公司Wistron InfoComm （Vietnam） Co., Ltd. ，並在越南盾5.4兆元 （約2.36億美元、約新台幣71.3億元）額度內投資，擴充筆電廠房、產能。

英業達則規劃三成筆電產能在台灣生產，也宣布在墨西哥設廠。英業達墨西哥廠目前是租的，將改為購置適合土地標的擴廠，主要是生產伺服器。此舉可分散生產據點，也搶進毛利較高的雲端伺服器產品，提升獲利。

【記者蕭君暉／台北報導】山東、浙江、湖北三省五座監獄爆發集體感染新冠肺炎，典獄長被免職，之前湖北省書記及旗下官員也被免職下台，可看出目前凡是爆發群聚感染地方，中國大陸官員恐怕會被免職，使地方政府管制工廠趨嚴，將為大陸電子業工廠下周全面復工增添新變數。