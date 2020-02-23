快訊

防疫擔心吃飯口水亂噴？ 中鋼餐廳有妙招

組裝廠 加速建大陸以外基地

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北報導

中國大陸新冠肺炎疫情持續延燒，促使組裝廠加快開出非大陸產能，之前舉棋不定，考慮是否遷出部分產能至非大陸地區的組裝廠，在Google與微軟等品牌客戶要求下，也加快腳步設立非大陸的生產據點，將使組裝廠全球布局更完整，但分散據點後，組裝廠經營成本也將跟著上升。

據了解，由於大陸重慶與成都地方政府管制嚴格，使電子業復工進度緩慢，重慶又是筆電生產重鎮，在客戶要求下，廣達去年底建立泰國生產線，已開始量產，主要生產消費性電子產品，廣達泰國廠由於是24小時連續裝機，也創下兩個月試產，三個月量產的紀錄。

另外，廣達台灣廠目前生產主力仍是伺服器，但之前筆電等產品已在台灣廠試產，若品牌客戶有需要，也可啟動量產，這方面還要看客戶需求而定。

至於和碩，宣布將投資1.5億美元（逾新台幣45億元）設立越南子公司。和碩是此波新冠肺炎疫情擴散後，第一家宣布大規模在非大陸投資的台灣指標電子代工廠。

仁寶越南廠一期廠房將在下季滿載，該公司立即規劃在越南興建二期廠房，預計2020年底量產，越南二廠面積比一廠大一倍，將以消費電子產品為生產主力。智易租用仁寶越南廠生產線，將在2021年第2季歸還。

緯創原規劃在菲律賓擴產，後來進度延宕，並宣布將以4,500萬美元 （約新台幣13.5億元） 在越南設立子公司Wistron InfoComm （Vietnam） Co., Ltd. ，並在越南盾5.4兆元 （約2.36億美元、約新台幣71.3億元）額度內投資，擴充筆電廠房、產能。

英業達則規劃三成筆電產能在台灣生產，也宣布在墨西哥設廠。英業達墨西哥廠目前是租的，將改為購置適合土地標的擴廠，主要是生產伺服器。此舉可分散生產據點，也搶進毛利較高的雲端伺服器產品，提升獲利。

【記者蕭君暉／台北報導】山東、浙江、湖北三省五座監獄爆發集體感染新冠肺炎，典獄長被免職，之前湖北省書記及旗下官員也被免職下台，可看出目前凡是爆發群聚感染地方，中國大陸官員恐怕會被免職，使地方政府管制工廠趨嚴，將為大陸電子業工廠下周全面復工增添新變數。

越南盾 新台幣

延伸閱讀

武漢肺炎疫情延燒 G20財長衡量全球經濟衝擊

南韓全國淪為新冠肺炎疫區 最新疫情一次看懂

雲端拉貨 伺服器台代工廠回春

「末日博士」警告：疫情將衝擊大陸經濟 GDP恐無法逾4%

相關新聞

台組裝廠拚非大陸產能 廣達泰國廠三個月量產

中國大陸新冠肺炎疫情持續延燒，促使組裝廠加快開出非中國大陸的產能；此外，之前仍考慮是否遷出部分產能至非大陸地區的組裝廠，目前在Google、微軟等客戶要求下，也加快腳步設立非大陸的生產據點。不過，分散據點之後，組裝廠的經營成本也將跟著上升。

三星染疫 手機廠暫時停工

三星電子證實，南韓龜尾市廠區一名員工確認感染新冠肺炎，為免病毒傳播，工廠將停工至24日上午；南韓其他地區生產晶片和顯示器的廠區，未受影響。

組裝廠 加速建大陸以外基地

中國大陸新冠肺炎疫情持續延燒，促使組裝廠加快開出非大陸產能，之前舉棋不定，考慮是否遷出部分產能至非大陸地區的組裝廠，在Google與微軟等品牌客戶要求下，也加快腳步設立非大陸的生產據點，將使組裝廠全球布局更完整，但分散據點後，組裝廠經營成本也將跟著上升。

宜蘭科學園區 26日進行招商

宜蘭科學園區環評通過新增產業類別及開放量產，躍居成為北台灣投資新首選。為讓產業界及投資人更了解宜蘭科學園區投資環境，科技部新竹科學園區管理局與宜蘭縣政府攜手於26日舉辦「2020數位啟翔．科技飛翔」宜蘭園區招商說明會，鎖定資通訊、光電元件材料、精密機械、綠能、生物科技、光電元件等相關產業專業人士，進行招商說明。

財經觀點／疫情燒 激出「電動出行」商機

新冠肺炎疫情仍在延燒，民眾搭大眾運輸、計程車都很緊張，有一項產業的業績默默在成長：共享電動機車、自行車，也就是所謂的「綠色出行」。另外，今年全球各大廠牌總計將有三五○款電動車問世，又逢此變化，電動車普及的時代可能提早來臨。

越南恐斷鏈 衝擊三星新手機生產

三星電子證實，南韓龜尾市廠區一名員工確認感染新冠肺炎，為免病毒傳播，工廠將停工至廿四日上午；三星龜尾廠有兩條智慧手機生產線，產能占總產能的一小部分，該廠主要生產高階機種，供應國內市場，停工可能影響摺疊式Galaxy Z Flip和Galaxy Fold的生產。

半導體、物流 業界新戰場

隨面板廠建廠潮退燒，設備廠積極進軍半導體設備及新物流系統市場。包括盟立、志聖近年轉型已具成效，陸續交出在新產品及新市場的不錯成績單。

台積衝製程 帶旺設備鏈

台積電投資先進製程不遺餘力，竹科研發中心與3奈米製程晶圓廠將於今年4月展開建廠工程作業。加上台積電宣布今年提高資本支出上看160億美元，可望推升漢唐、盟立、帆宣等十檔工程設備供應鏈業績升溫。

三星龜尾廠暫時停工 牽動台系鏈

南韓三星電子龜尾市工廠一名員工確認感染新冠肺炎，工廠將停工至24日。三星是世界最大與最重要記憶體、面板與智慧手機廠，如今也傳出員工染疫，震撼全球電子業界。

產業脈動／2020產業趨勢5G領風騷

集邦科技發表2020年十大產業趨勢中，其中三項就跟5G有關，包含5G手機、AI+5G+車用以及5G商用服務，事實上，今（2020）年的5G研發商用部署會進入快速成長期，美、韓、日、中國等全球各大電信廠商已經緩步進行5G商轉，首款5G智慧型手機也將在明（2021）年問世。

新品搶市+舊款降價 雙雄出招衝出需求

伺服器產業今（2020）年在四大雲端大廠帶頭重啟拉貨下，市場需求逐漸回暖，同時，半導體大廠英特爾與超微雙雄在伺服器產業的競爭越趨激烈，今年雙方都將推出新品搶市，而英特爾舊款處理器也將降價，可望順勢拉抬伺服器市場需求。

雲端拉貨 伺服器台代工廠回春

伺服器產業自2017年開始，在臉書、微軟、Google、亞馬遜等雲端大廠需求帶動下，2018年出貨量激增，但由於大幅拉貨，2019年進入庫存調整期，直至下半年出貨才緩步回升，但在雲端業務帶動資訊處理量上升趨勢，及今（2020）年雲端大廠重啟拉貨下。市場預期，今年整體伺服器市場將回暖，2021年需求將更為強勁，可望推升廣達（2382）、英業達（2356）及緯穎（6669）等代工廠營運動能。

熱門新聞

高雄老字號餐廳祥鈺樓 不敵疫情2月底吹熄燈號

全球防疫悍將 一張圖掌握台灣供應鏈

保德信撤台拋震撼彈 產學界點出壽險環境經營挑戰

台中2工廠疫情波及全面停工 員工給薪大不同

防疫大作戰 工具機國家隊「罩」福你

外商壽險撤台併購頻傳 保戶員工首當其衝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。